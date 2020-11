Ο κορονοϊός σκοτώνει τις ΗΠΑ – Σύμβουλος Τραμπ: Ίσως είναι οι τελευταίες σας Ευχαριστίες

Ότι ο Ντόναλντ Τραμπ… δυσκολεύεται να αναγνωρίσει τη σοβαρότητα της κατάστασης και την επικινδυνότητα του κορονοϊού, είναι γνωστό. Παρόλο που νόσησε και ο ίδιος. Αλλά το ότι ένας από τους συμβούλους του, ενώ οι ΗΠΑ θρηνούν πλέον περισσότερους από 250.000 νεκρούς, καλεί τον κόσμο να παραβιάσει κάθε μέτρο αποστασιοποίησης, αλλά και ο τρόπος που το κάνει, απλά σοκάρει!

Οι ΗΠΑ ξεπέρασαν χθες (18.11.2020) το όριο των 250.000 θανάτων εξαιτίας της COVID-19, της ασθένειας που προκαλεί ο κορονοϊός, σύμφωνα με τον απολογισμό του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Και ενώ στις ΗΠΑ τα κρούσματα του SARS-CoV-2 (κορονοϊός) αυξάνονται ξανά με ραγδαίο ρυθμό τις τελευταίες εβδομάδες, ο Σκοτ Άτλας, σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ που θέλει να… ονομάζεται και δόκτορ, κάλεσε, μιλώντας στο Fox News, τους Αμερικανούς να καθίσουν όλοι μαζί στο τραπέζι για τη γιορτή των Ευχαριστιών, να συγχρωτιστούν σαν να μην υπάρχει κορονοϊός, γιατί για κάποιους μπορεί να είναι οι τελευταίες τους Ευχαριστίες!

«Αυτού του είδους η απομόνωση είναι μια από τις ανείπωτες τραγωδίες για τους ηλικιωμένους, στους οποίους τώρα λένε “μην δείτε τις οικογένειές σας των Ευχαριστιών”. Για πολύ κόσμο αυτές είναι οι τελευταίες τους Ευχαριστίες, το πιστεύετε ή όχι» είπε ο άνθρωπος που είναι σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος όμως δεν έχει καμία εμπειρία σε θέματα λοιμωξολογίας και ο οποίος έχει καλέσει και τους πολίτες του Μίσιγκαν να μην ακολουθήσουν τα νέα μέτρα κατά του κορονοϊού!

Trump’s COVID-19 adviser is dangerously advising families to get together next week because, ‘for many people, this is their final Thanksgiving’ pic.twitter.com/StneQ8adTc