Παρέμβαση Τραμπ στην Τουρκία για τον Αμερικανό πάστορα

Είναι η πρώτη δημόσια παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ για τον Αμερικανό πάστορα που κρατείται στην Τουρκία. Ο Ερντογάν θεωρεί τον Άντριου Μπράνσον «χαρτί» για να πιέσει τις ΗΠΑ να εκδώσουν τον εχθρό του, Φετουλάχ Γκιουλέν. Στην πρώτη τους συνάντηση στον Λευκό Οίκο, το θέμα είχε συζητηθεί. Και τότε, Τραμπ και Ερντογάν τα είχαν… «σπάσει».

Ο Μπράνσον κατηγορείται από τις τουρκικές αρχές ως μέλος του κινήματος του Φετουλάχ Γκιουλέν. Του μεγαλύτερου εχθρού του Ερντογάν, τον οποίο ο Τούρκος πρόεδρος κατηγορεί ως «εγκέφαλο» της απόπειρας πραξικοπήματος στην Τουρκία στις 15 Ιουλίου 2016.

Με ένα μήνυμά του στο twitter, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε σαφές μήνυμα στον Ερντογάν. Ζήτησε την απελευθέρωση του Αμερικανού πάστορα και την επιστροφή του στις ΗΠΑ. Η υπόθεση είναι ένα ακόμα «αγκάθι» στις αμερικανο-τουρκικές σχέσεις. Ένα από τα πολλά…

«Ο πάστορας Άντριου Μπράνσον, ένας εξαίρετος κύριος και χριστιανός ηγέτης στις ΗΠΑ, δικάζεται και τον κατηγορούν στην Τουρκία χωρίς κανέναν λόγο. Τον αποκαλούν κατάσκοπο, αλλά εγώ είμαι πιο πολύ κατάσκοπος απ’ όσο εκείνος. Ελπίζω ότι θα του επιτρέψουν να γυρίσει στην πατρίδα, στην όμορφη οικογένειά του, όπου ανήκει!».

Pastor Andrew Brunson, a fine gentleman and Christian leader in the United States, is on trial and being persecuted in Turkey for no reason. They call him a Spy, but I am more a Spy than he is. Hopefully he will be allowed to come home to his beautiful family where he belongs!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018