Σοκ προκαλεί το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 69χρονος μακελάρης μπούκαρε μέσα στο κουρείο στο Παρίσι και πυροβόλησε εν ψυχρώ 3 Κούρδους μετανάστες, σκοτώνοντάς τους.

Ο 69χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό καθεστώς επίσημης έρευνας, που σημαίνει ότι υπάρχουν σοβαρές και «δεμένες» αποδείξεις εναντίον του. Στο βίντεο, φαίνεται να μπαίνει στο κουρείο στο Παρίσι και να ανοίγει πυρ.

Ο 69χρονος διακρίνεται να φοράει ένα κόκκινο μπουφάν και να μπαίνει στο κουρείο, κοντά στο πολιτιστικό κέντρο του Παρισιού, και να κραδαίνει το όπλο του, απειλώντας όσους έβλεπε μπροστά του.

Σε ένα άλλο βίντεο, επίσης, αποτυπώνεται η στιγμή που ο 69χρονος έχει ακινητοποιηθεί από άλλους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα στο κουρείο.

Moments where the Paris shooter is maintained on the ground by civilian present in the hairdresser salon.

The salon is owned by a Kurd but on the video they are speaking Turkish (probably Kurdish diaspora from Northern Kurdistan) pic.twitter.com/Q10ExXpW4d