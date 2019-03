Η σιωπηλή διαδήλωση ξεκίνησε μετά την προσευχή της Παρασκευής στο τέμενος Ιμπν Μπαντίς, στη Ναντέρ, με τη συμμετοχή τουλάχιστον 700 ανθρώπων, σύμφωνα με τους διοργανωτές, 600, σύμφωνα με την αστυνομία.

“Όλοι ενωμένοι εναντίον του μίσους”, “Είμαστε η ειρήνη”, “Ποτέ ξανά” ήταν μερικά από τα συνθήματα που αναγράφονταν στα πανό που κράταγαν οι διαδηλωτές, στην πλειονότητά τους μουσουλμάνοι πιστοί, που ήρθαν από τρία τεμένη στην πόλη, όπως εξήγησαν οι οργανωτές.

🔴Des bougies sont déposées Place de la République à #Paris en hommage aux victimes de l’#attentat de #NouvelleZélande / Paris pays tribute to the victims of #Christchurch terrorist attacks in New Zealand. #StopIslamophobie #WeAreOne #ChristchurchAttack #HourOfAroha pic.twitter.com/QGJDgKu6cb

— Charles Baudry (@CharlesBaudry) March 22, 2019