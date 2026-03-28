Παρίσι: Στο «παρά πέντε» αποτράπηκε βομβιστική επίθεση σε αμερικανική τράπεζα – Τον συνέλαβαν τη στιγμή που έβαζε τη βόμβα

Ο συλληφθείς είπε ότι άγνωστοι επικοινώνησαν μαζί του μέσω Snapchat και τον πλήρωσαν 600 ευρώ
Στο τσακ γλύτωσε από μία τεράστια καταστροφή τράπεζα στο Παρίσι, αφού άνδρας συνελήφθη επ’ αυτοφώρω τη στιγμή που προσπαθούσε να πυροδοτήσει αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό έξω από τα γραφεία της Bank of America τη νύχτα από Παρασκευή προς Σάββατο (28/3/2026), περίπου στις 03:25 τοπική ώρα (04:25 ώρα Ελλάδας).

Το περιστατικό σημειώθηκε στο 8ο διαμέρισμα του Παρισιού, λίγα τετράγωνα από τα Ηλύσια Πεδία, μπροστά από κτήριο της αμερικανικής τράπεζας. Οι αστυνομικοί που προχώρησαν στη σύλληψη βρίσκονταν ήδη στην περιοχή για λόγους ασφαλείας, στο πλαίσιο αυξημένης επιτήρησης πιθανών στόχων που συνδέονται με αμερικανικά συμφέροντα. Η επέμβαση των αρχών απέτρεψε την επίθεση, ενώ την υπόθεση ανέλαβε άμεσα η Εθνική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία (PNAT).

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο συλληφθείς είπε ότι άγνωστοι επικοινώνησαν μαζί του μέσω Snapchat και τον πλήρωσαν 600 ευρώ. Όπως ισχυρίζεται, μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο στο σημείο, ενώ ένα δεύτερο άτομο που τον συνόδευε διέφυγε και αναζητείται.

Ο αυτοσχέδιος μηχανισμός αποτελούνταν από ένα διαφανές δοχείο πέντε λίτρων με άγνωστο έως τώρα υγρό, πιθανότατα καύσιμο, καθώς και σύστημα ανάφλεξης με εκρηκτική ύλη, γεγονός που ενίσχυσε τις ανησυχίες των αρχών για τη σοβαρότητα της απειλής.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών επαίνεσε δημόσια την άμεση επέμβαση της αστυνομίας, τονίζοντας ότι «η επαγρύπνηση παραμένει σε υψηλότερο επίπεδο από ποτέ», ιδιαίτερα στο τρέχον διεθνές περιβάλλον. Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι γαλλικές αρχές έχουν ενισχύσει σημαντικά τα μέτρα ασφαλείας, δίνοντας έμφαση στην προστασία αμερικανικών στόχων, εβραϊκών χώρων λατρείας και πολιτικά ευαίσθητων προσώπων ή οργανισμών.

Η υπόθεση παρουσιάζει ομοιότητες με άλλες πρόσφατες περιπτώσεις όπου άτομα φέρονται να στρατολογήθηκαν μέσω διαδικτύου για την εκτέλεση ενεργειών χαμηλού κόστους αλλά υψηλού συμβολισμού, στοιχείο που εξετάζεται πλέον σοβαρά από τις αντιτρομοκρατικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.

