Παρίσι: Βομβαρδισμένο τοπίο μετά την φονική έκρηξη στο κέντρο της πόλης!

Μία Ισπανίδα τουρίστρια υπέκυψε στα τραύματά της στο Παρίσι, ανεβάζοντας στους τρεις νεκρούς τον προσωρινό απολογισμό του δυστυχήματος, έγινε απόψε γνωστό από πηγές της ισπανικής και της γαλλικής κυβέρνησης.

Νωρίτερα, είχε επιβεβαιωθεί ο θάνατος δύο Γάλλων πυροσβεστών, ενώ τουλάχιστον 36 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την ισχυρή έκρηξη, στο 9ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας.

Ο αρχικός απολογισμός έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς, αλλά στη συνέχεια υπήρξε διόρθωση από τον υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας, Κριστόφ Καστανέρ.

“Δώδεκα άνθρωποι είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Μεταξύ αυτών και τρεις πυροσβέστες”, δήλωσε ο Έρικ Μουλίν στον τηλεοπτικό σταθμό BFMTV. Άλλοι 24 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά.

Όπως μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή υγραερίου.

Η γυναίκα πέθανε στο νοσοκομείο, αναφέρεται σε ανακοίνωση του ισπανικού υπουργείου Εξωτερικών που διευκρινίζει ότι ακόμη ένας Ισπανός πολίτης έχει τραυματιστεί από την έκρηξη.

Αστυνομική πηγή δήλωσε στο Europe 1 πως καταστράφηκαν περίπου 6 με 7 οχήματα, που βρίσκονταν έξω από τον φούρνο.

Συγκλονίζουν οι εικόνες από το σημείο…

Η δυνατή έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά σε αρκετούς ορόφους του κτιρίου όπου στεγαζόταν ο φούρνος,

Ταυτόχρονα, έσπασαν τα παράθυρα γειτονικών καταστημάτων, στην οδό Τρεβίζ, στο κέντρο του Παρισιού.

Επίσης, από την ισχυρή έκρηξη ταρακουνήθηκαν κτίρια εκατοντάδες μέτρα από το σημείο!

Πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο της διαρροής αερίου στην οδό Τρεβίζ όταν σημειώθηκε η έκρηξη!

Rescue helicopters taking off from #Paris’s Place de l’Opera following a deadly explosion. Gas leak said to be the cause. Victims include firefighters. pic.twitter.com/I18y9qLMrV

— Yuka Royer (@YukaF24) January 12, 2019