Μία κίνηση παρουσιάστριας του BBC έμελλε να την κάνει viral, καθώς εδώ και λίγες ώρες το βίντεο με την ίδια να υψώνει το μεσαίο δάχτυλο στους συνεργάτες στο ξεκίνημα του δελτίου ειδήσεων σε ζωντανή σύνδεση έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Πρωταγωνίστρια του ατυχούς συμβάντος είναι η παρουσιάστρια του BBC, Μαριάμ Μόσρι, η οποία βρέθηκε εκτεθειμένη όταν η κάμερα στην έναρξη του μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων την έπιασε να έχει σηκώσει το μεσαίο δάχτυλο στους συνεργάτες του.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου η Μόσιρι συνειδητοποιεί αμέσως τι έχει συμβεί, αλλάζει αμέσως ύφος και απόλυτη ψυχραιμία διαβάζει μια είδηση για τον Μπόρις Τζόνσον.

«Ζωντανά από το Λονδίνο, παρακολουθείτε το BBC News» ακούγεται να λέει στη συνέχεια η παρουσιάστρια.

Ωστόσο στη συνέχεια η ίδια αναφερόμενη στον κορονοϊό (coronavirus) μίλησε για «coronaverse», κάτι που δείχνει ότι μπορεί να είχε αναστατωθεί περισσότερο απ’όσο άφησε να φανεί.

Presenter Maryam Moshiri – summing up BBC professionalism and integrity in action. This is what you pay your licence fee for…. pic.twitter.com/lkWHprg2S5