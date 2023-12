Ανέβηκε ο αριθμός των τραυματιών από τη σύγκρουση δύο βαγονιών στο μετρό του Πεκίνου, καθώς έφτασαν τους 102. Έχουν υποστεί κατάγματα.

Το Πεκίνο, όπου αυτού του είδους τα ατυχήματα είναι σπάνια, πλήττεται τις τελευταίες ημέρες από έντονες χιονοπτώσεις που έχουν προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία των μέσων μεταφοράς. Αυτή ήταν και η αιτία για ατύχημα στο μετρό.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις 18:57 (τοπική ώρα, 12:57 ώρα Ελλάδας), ώρα αιχμής, σύμφωνα με τη CCTV.

«Συνολικά 515 άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για να υποβληθούν σε εξετάσεις, εκ των οποίων 102 διαπιστώθηκε ότι φέρουν κατάγματα. Δεν έχει σημειωθεί κανένας θάνατος», τόνισε το τηλεοπτικό δίκτυο, σύμφωνα με το όποιο «67 άνθρωποι εξακολουθούν να νοσηλεύονται».

Προηγούμενος απολογισμός των τοπικών αρχών χθες το βράδυ έκανε λόγο για περισσότερους από 30 τραυματίες.

Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες που έδειχναν επιβάτες να έχουν πέσει κάτω, άλλους να διατηρούν την ψυχραιμία τους σε ένα βαγόνι που είναι μισοβυθισμένο στο σκοτάδι και κάποιους να χρησιμοποιούν τα σφυριά έκτακτης ανάγκης για να σπάσουν ένα τζάμι και να βγουν έξω.

1/3 北京地铁列车脱轨致30余名乘客受伤 14th Dec. Beijing subway train breakup leaves more than 30 passengers hurt #Beijing #China #trainaccident #subway #中国 #北京 #地铁 #事故 pic.twitter.com/ZxLqgQzFbd

Σε άλλα βίντεο φαίνεται ένα πλήθος επιβατών να απομακρύνονται από το σημείο του ατυχήματος μέσα στο χιόνι και πυροσβέστες να βοηθούν έναν ηλικιωμένο να μετακινηθεί.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, το ατύχημα προκλήθηκε από το χιόνι που έκανε τις ράγες ολισθηρές και επηρέασε τη λειτουργία του φρένου έκτακτης ανάγκης, επεσήμανε η CCTV.

«Ένα τραίνο ήταν πίσω βρισκόταν σε κατωφέρεια, οπότε γλίστρησε στις ράγες και δεν κατάφερε να φρενάρει αποτελεσματικά, γεγονός που προκάλεσε σύγκρουση με τραίνο που βρισκόταν μπροστά», διευκρίνισε.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε υπέργειο τμήμα του μετρό κοντά στον σταθμό Σιέρτσι. Το τραίνο κατευθυνόταν την Τσανγκπίνγκ, συνοικία στο βόρειο τμήμα του Πεκίνου.

Beijing Metro Accident: Over 30 Injured on Changping Line, No Fatalities. pic.twitter.com/cOVStWWLHd