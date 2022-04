Ένας Αμερικανός που είχε φύγει από τις ΗΠΑ για να πολεμήσει στην Ουκρανία εναντίον των ρωσικών δυνάμεων σκοτώθηκε, σύμφωνα με μέλη της οικογένειάς του, με το Πεντάγωνο να απευθύνει μια προειδοποίηση σήμερα στους Αμερικανούς υπηκόους που προσπαθούν να πάνε στο πεδίο αυτής της φονικής σύγκρουσης.

Ο Γουίλι Τζόζεφ Κάνσελ, που σκοτώθηκε τη Δευτέρα, 25 Απριλίου σε ηλικία 22 ετών, είχε φθάσει στην Ουκρανία στα μέσα Μαρτίου, δήλωσε η μητέρα του Ρεμπέκα Καμπρέρα στο δίκτυο CNN.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Εξακολουθούμε να προτρέπουμε τους Αμερικανούς να μην πηγαίνουν στην Ουκρανία”, δήλωσε, επίσης στο CNN, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι, που χαρακτήρισε το νέο “θλιβερό και εξέφρασε την υποστήριξή του στην οικογένεια του σκοτωμένου.

“Είναι μια ζώνη πολέμου εν εξελίξει (…) δεν είναι ένα μέρος όπου πρέπει να πηγαίνουν οι Αμερικανοί”, επανέλαβε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Ήθελε να πάει εκεί γιατί πίστευε σε αυτό για το οποίο αγωνίζεται η Ουκρανία, και ήθελε να είναι μέρος σε αυτό ώστε να αναχαιτιστεί (η απειλή) εκεί και να μην φθάσει μέχρι εδώ”, είπε η Ρεμπέκα Καμπρέρα για τον γιο της.

https://twitter.com/visegrad24/status/1520017357661515776?s=20&t=LvqXP5eTrItmVokp79qdnA

Ο νεαρός άνδρας αφήνει πίσω του σύζυγο και ένα παιδί επτά μηνών, σύμφωνα με τον αμερικανικό Τύπο. Η σύζυγός του Μπρίτανι Κάνσελ επιβεβαίωσε τον θάνατό του σε ανακοίνωση που διαβιβάστηκε σε πολλά αμερικανικά ΜΜΕ, υπογραμμίζοντας τη “γενναιότητα” του άνδρα της, ενός “ήρωα”.

Πρώην πεζοναύτης, είχε εμπλακεί με μια ιδιωτική παραστρατιωτική εταιρία και είχε δηλώσει εθελοντής για να πάει στην Ουκρανία.

BREAKING: U.S. citizen Willy Joseph Cancel was killed in Ukraine while fighting alongside Ukrainian troops against invading Russian forces, his family confirms to @ABC News. https://t.co/fLWXAt2tQ0 pic.twitter.com/HaQJ8L6ksH