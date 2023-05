Είκοσι επτά εργάτες έχασαν τη ζωή τους στο Περού από φωτιά που ξέσπασε σε ορυχείο χρυσού. Πρόκειται για το πιο φονικό δυστύχημα σε ορυχείο της χώρας εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες.

Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές του Περού, η φωτιά στο ορυχείο χρυσού προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα στην περιοχή Αρεκίπα, στο νότιο τμήμα της χώρας. Σε εικόνες που προβλήθηκαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης και social media, φαίνονται στήλες μαύρου καπνού να υψώνονται από το σημείο.

«Επιβεβαιώθηκε από το αστυνομικό τμήμα της Γιανακίχουα, υπάρχουν 27 νεκροί», δήλωσε ο τοπικός εισαγγελέας, Χιοβάνι Μάτος.

Υπεύθυνη για τη διαχείριση του ορυχείου χρυσού είναι μία μικρή εταιρία, η Yanaquihua. Εκπρόσωποί της δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

27 people died in the fire in the gold mine in the city of arequipa, peru, pic.twitter.com/ZUIzojCz9D