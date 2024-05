Ινδία: Κινητήρας αεροπλάνου τυλίχθηκε στις φλόγες – Στιγμές τρόμου σε πτήση της Air India

Λαχτάρησαν επιβάτες πτήσης της Air India όταν λίγα λεπτά μετά την απογείωση είδαν τον κινητήρα του αεροπλάνου να έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Μάλιστα, οι έντρομοι επιβάτες της πτήσης από το Μπενγκαλούρου στο Κοτσί της Ινδίας κατάφεραν και κατέγραψαν με τα κινητά τους τηλέφωνα τον φλεγόμενο κινητήρα του αεροπλάνου της Air India.

Όλα έγιναν το βράδυ του Σαββάτου όταν 8 λεπτά μετά την απογείωση ο κινητήρας του αεροπλάνου έφτασε φωτιά υποχρεώνοντας τον πιλότο να επιστρέψει.

Το αεροπλάνο επέστρεψε με ασφάλεια στο Μπενκαλούρου και το πλήρωμα ζήτησε από τους 179 επιβάτες της πτήσης να παραμείνουν καθισμένοι μέσα στο αεροσκάφος.

All 177 psgrs, including two infants, and 6 crew members are safe after one of the engines of an Air India Express IX 1132 flight from @BLRAirport to Kochi caught fire midair on Saturday night. It made an emergency landing at KIA at 11.12 pm eight minutes after take-off, said… pic.twitter.com/e41K2YHeCZ