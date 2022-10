Την πρόθεση του Βλαντιμίρ Πούτιν να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ώστε να επιτύχει «όλους τους στόχους που έχει θέσει» επανέλαβε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ θέλησε να δώσει την εντύπωση ότι τα προηγμένα αντιαεροπορικά συστήματα που υποσχέθηκε ο Τζο Μπάιντεν στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι – μετά την πυραυλική επίθεση της Μόσχας στο Κίεβο και άλλες πόλεις – θα επιμηκύνουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ χαρακτήρισε «προβλέψιμα» τα αποτελέσματα της επικείμενης έκτακτης συνεδρίασης του G7 με την συμμετοχή του Ουκρανού προέδρου.

Ειδικότερα, ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως έχει περιορισμένες προσδοκίες για τη σημερινή διαδικτυακή σύνοδο των χωρών της Ομάδας των Επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών (G7) στην οποία αναμένεται να μιλήσει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

“Το κλίμα πριν από αυτήν τη σύνοδο είναι πολύ σαφές και πολύ προβλέψιμο. Η αντιπαράθεση θα συνεχιστεί”, δήλωσε σε τηλεδιάσκεψη με τους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο οποίος είπε επίσης πως η Ρωσία “θα επιτύχει όλους τους στόχους που έχει θέσει” στην Ουκρανία.

Επέκρινε επίσης τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν που υποσχέθηκε στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι “εξελιγμένα συστήματα” αντιαεροπορικής άμυνας.

“Εκ των πραγμάτων, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη εμπλακεί στη σύγκρουση αυτή”, εκτίμησε. Και οι παραδόσεις τέτοιων συστημάτων το μόνο που θα κάνουν είναι να καταστήσουν “τη σύγκρουση αυτή πιο μακρά και πιο επώδυνη για το ουκρανικό μέρος”, είπε ο Πεσκόφ.

