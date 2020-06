Απίστευτα πράγματα στην Βρετανία με τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον! Είναι η στιγμή που ένας Κούρδος διαδηλωτής “πετιέται” μπροστά στην αυτοκινητοπομπή του πρωθυπουργού και προκαλεί τροχαίο!

Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Τετάρτης, 17.06.2020, την στιγμή που ο Μπόρις Τζόνσον έφευγε από το Κοινοβούλιο, με τον άντρα να κατευθύνεται προς την πανάκριβη Jaguar που μετέφερε τον πρωθυπουργό.

Άνδρες ασφαλείας και αστυνομικοί έσπευσαν να τον εμποδίσουν, με το όχημα που μετέφερε τον Τζόνσον να φρενάρει απότομα και το πίσω όχημα, ένα Range Rover, να… πέφτει πάνω του!

Ο διαδηλωτής διαμαρτύρονταν για τις τουρκικές πρακτικές εναντίον των Κούρδων στο Ιράκ και αμέσως μετά το ατύχημα που προκάλεσε με την… αξίας 54.000 λιρών Jaguar του πρωθυπουργού της χώρας, μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα.

Η Downing Street επιβεβαίωσε πως ο Τζόνσον βρίσκονταν μέσα στο όχημα την στιγμή του ατυχήματος, το οποίο σημειώθηκε μόλις λίγα μέτρα από το σημείο που ο τρομοκράτης Khalid Masood έπεσε με το όχημά του στις πύλες του Κοινοβουλίου τον Μάρτιο του 2017, σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους.

Πηγή του πρωθυπουργικού γραφείου δήλωσε: “Νομίζω πως το βίντεο μιλά από μόνο του για το τι συνέβη. Δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιο τραυματισμό”.

Δείτε την στιγμή

Boris Johnson involved in “Crash for cash” scheme. Is there any level he won’t lower himself too? https://t.co/tfcmIN047y