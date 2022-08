Ο Γάλλος Ρόλαντ Μέσνιερ, ο αρχιζαχαροπλάστης πέντε Αμερικανών προέδρων, πέθανε σε ηλικία 78 ετών στις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Ο Μέσνιερ έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή στη Βιρτζίνια, από καρκίνο, ανέφεραν ο γιος του Ζορζ και η μεγαλύτερη αδελφή του, Ζενεβιέβ Γκιγιέ Μέσνιερ.

Γεννήθηκε στο Μπονέ, ένα χωριουδάκι κοντά στην Μπεζανσόν, σε μια φτωχή οικογένεια με εννέα παιδιά. Τον προσέλαβε στον Λευκό Οίκο η σύζυγος του προέδρου Τζίμι Κάρτερ, η Ρόζαλιν, το 1979.

«Έχω τόσες ωραίες αναμνήσεις από τον σεφ Μέσνιερ. Του άρεσε να κάνει τους ανθρώπους να χαμογελούν με τις υπέροχες δημιουργίες του, όπως ήταν τα περίφημα χριστουγεννιάτικα σπιτάκια από τζίντζερ. Θα μας λείψει», έγραψε στο Twitter μια άλλη πρώην πρώτη κυρία, η Χίλαρι Κλίντον, αναρτώντας και μια φωτογραφία της με τον Μέσνιερ.

I have such fond memories of Chef Mesnier. He loved making people smile with his beautiful creations, including his famous gingerbread houses at Christmas. He will be missed! https://t.co/bH7D3EYUZa pic.twitter.com/ZArekMMo6r

«Με λύπη μας πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του Ρόλαντ Μέσνιερ, ο οποίος υπηρέτησε ως σεφ στον Λευκό Οίκο επί 26 χρόνια, για πέντε προέδρους και τα 25 από αυτά τα χρόνια ήταν αρχιζαχαροπλάστης. Το πάθος του, η αγάπη για τη δουλειά του, θα μας μείνουν χαραγμένα στη μνήμη», ανέφερε το Ίδρυμα Ρόναλντ Ρέιγκαν.

We are sorry to hear of the passing of Roland Mesnier, who served as chef to the White House for 26 years and for 5 US Presidents, with 25 of those years as the White House Executive Pastry Chef. His passion, commitment, and love for his work will always be remembered. pic.twitter.com/vlX7ajF9jY