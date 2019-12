Πέθανε ο διάσημος ηθοποιός Ντάνι Αγιέλο

Ένας από τους πιο χαρισματικούς ηθοποιούς β ρόλων του Χόλιγουντ, ο Ντάνι Αγιέλο πέθανε σε ηλικία 86 ετών. Ο Ντάνι Αγιέλο, θα μείνει αξέχαστος για τις ερμηνείες του στις ταινίες Κάτω από την Λάμψη του Φεγγαριού (Moonstruck), Do the Right Thing και Το Πορφυρό Ρόδο του Καΐρου.