Πέθανε o Κλάιβ Ρέβιλ, η «φωνή» του Αυτοκράτορα Πάλπατιν στο Star Wars

Σε ηλικία 94 ετών πέθανε ο Νεοζηλανδός ηθοποιός Κλάιβ Ρέβιλ, γνωστός από τη συμμετοχή του στην ταινία «Star Wars: Η Αυτοκρατορία αντεπιτίθεται».

Ο Κλάιβ Ρέβιλ, ο Νεοζηλανδός ηθοποιός που, αφού στρατολογήθηκε από τον Λόρενς Ολίβιε για να ακολουθήσει την υποκριτική, πρωταγωνίστησε στο Μπρόντγουεϊ, συμμετείχε σε δύο ταινίες του Μπίλι Γουάιλντερ και ήταν η φωνή του σατανικού Αυτοκράτορα Παλπατίν στο The Empire Strikes Back, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών.

Ο ηθοποιός πέθανε στις 11 Μαρτίου 2025 σε οίκο ευγηρίας στο Σέρμαν Όουκς, έπειτα από μάχη με την άνοια, όπως ανακοίνωσε η κόρη του, Κέιτ Ρέβιλ, στο The Hollywood Reporter.

Εξαιρετικά πολυδιάστατος ηθοποιός, ο Ρέβιλ υποδύθηκε αστυνομικούς στο Bunny Lake Is Missing (1965) του Ότο Πρέμινγκερ, δίπλα στον Ολίβιε, και στο Kaleidoscope (1966) του Τζακ Σμάιτ, με πρωταγωνιστή τον Γουόρεν Μπίτι. Στην ταινία Modesty Blaise (1966) του Τζόζεφ Λόουζι, έπαιξε όχι έναν, αλλά δύο ρόλους – έναν Σκωτσέζο και έναν Άραβα. Επιπλέον, ενσάρκωσε έναν φυσικό που ερευνά παράξενα φαινόμενα σε ένα στοιχειωμένο αρχοντικό στο The Legend of Hell House (1973) του Τζον Χάου, με τον Ρόντι ΜακΝτάουαλ.

Ακόμα, ο Ρέβιλ διέγραψε σημαντική πορεία και στο θέατρο, καθώς ήταν βετεράνος της Royal Shakespeare Company και υπήρξε υποψήφιος δύο φορές για Βραβείο Tony, για τα μιούζικαλ Irma la Douce (1961) και Oliver (1963).