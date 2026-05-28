Κόσμος

Η Ferrari έβγαλε ηλεκτρικό αυτοκίνητο και άνοιξαν οι πύλες της κολάσεως – Στο τιμόνι της Luce κάθισε ο Πάπας Λέων

Οι Ιταλοί το φυσάνε και δεν κρυώνει και θεωρούν ότι έγινε ιεροσυλία - «Βούλιαξε» στο χρηματιστήριο η μετοχή της Ferrari
Ferrari
To Luce το ηλεκτρικό, οικογενειακό αυτοκίνητο της Ferrari / Handout via REUTERS
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ποιος θα έλεγε πριν από μερικά χρόνια ότι Ferrari θα έβγαζε στην αγορά ένα τετράθυρο, πενταθέσιο ηλεκτρικό οικογενειακό αυτοκίνητο.

Και όμως το βήμα έγινε, και η θρυλική Ferrari αλλάζει σελίδα μπαίνοντας στην αγορά με ένα αυτοκίνητο που δεν μοιάζει με τα άλλα, δηλαδή τα σπορ πολυτελή χαμηλά και πολύ γρήγορα οχήματά της. Κατάφερε έστω και με καθυστέρηση να τραβήξει την προσοχή του κόσμου με το Luce, το πρώτο της αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Οι promoters, δηλαδή εκείνοι που βγήκαν μπροστά για να τραβήξουν την προσοχή δεν ήταν συνηθισμένοι. Πρώτα έγινε μια παρουσίαση στη Ρώμη. Την επόμενη μέρα το Luce παρουσιάστηκε στον Ιταλό πρόεδρο Σέρτζιο Ματαρέλα και τον Πάπα Λέοντα, με τον τελευταίο να είναι λάτρης των αυτοκινήτων.

Και μάλιστα ο Ποντίφικας δεν έχασε καιρό και κάθισε στη θέση του οδηγού. Για την κατασκευή αυτού του μοντέλου δεν επιστρατεύτηκαν συμβατικοί σχεδιαστές αλλά οι Jony Ive και Marc Newson με τον Ive είναι περισσότερο γνωστός ως σχεδιαστής των iPhone και MacBook της Apple.

Τα social media δεν υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό το ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Ferrari.

Παρομοίασαν το Luce με φούρνο μικροκυμάτων, με μια πλαστική παντόφλα ακόμα και με το Fiat Multipla, ένα όχημα μεταφοράς ανθρώπων της δεκαετίας του 1990 που συγκαταλέγεται από πολλούς ανάμεσα στα πιο άσχημα αυτοκίνητα στον κόσμο.

ferrari luce

Κριτική άσκησε στην Ferrari ακόμα και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι ο οποίος είπε ότι θα έτριζαν τα κόκκαλα του ιδρυτή της, Enzo Ferrari, ο οποίος πέθανε το 1988. Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, είπε ότι από το αυτοκίνητο πρέπει να αφαιρεθεί το λογότυπο του αλόγου.

ferrari luce

Οι μετοχές της Ferrari υποχώρησαν 8,4% την Τρίτη, με έναν επενδυτή να λέει στο Reuters ότι η μετοχή «τιμωρείται για μια αισθητική απογοήτευση». Οι μετοχές υποχώρησαν άλλο 0,1% την Τετάρτη.

Δείτε το βίντεο

 

Η Ferrari αρνήθηκε να σχολιάσει τις αντιδράσεις. Ο Felipe Munoz της Car Industry Analysis είπε ότι η Ferrari πιθανότατα περίμενε τον σάλο, δεδομένης της σκόπιμης ρήξης με την παράδοση, και σημείωσε ότι η αρνητική δημοσιότητα εξακολουθεί να είναι δημοσιότητα. «Από επικοινωνιακής άποψης, κατάφεραν να κάνουν τον κόσμο να μιλάει για την ηλεκτρική Ferrari», είπε.

 

«Όσον αφορά την ευαισθητοποίηση, τα κατάφεραν, γιατί δεν υπάρχει άλλο θέμα αυτή τη στιγμή». Μια πηγή της εταιρείας υπενθύμιζε ότι οι καμπύλες της Ferrari – η τετρακίνητη FF το 2011 και το SUV Purosangue το 2022 – προκάλεσαν επίσης σκεπτικισμό πριν αρχίσουν να κάνουν καλές πωλήσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
159
99
81
81
70
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Σε τεντωμένο σκοινί ξανά η Μέση Ανατολή: Το Ιράν χτύπησε αμερικανική βάση ως αντίποινα για τις επιθέσεις των ΗΠΑ στο Μπαντάρ Αμπάς
Από την επίθεση οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν τέσσερα ιρανικά drones και βομβάρδισαν βάση στο νότιο Ιράν - Πλήγματα από drones και πυραύλους στο Κουβέιτ
U.S. Navy Photo
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
Newsit logo
Newsit logo