Πέθανε σε ηλικία 113 ετών ο Σατουρνίνο δε λα Φουέντε Γκαρθία, ο γηραιότερος άνθρωπος που ήταν εν ζωή, σύμφωνα με το Guinness World Records.

Ο Ισπανός είχε ανακηρυχθεί ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο στην ηλικία των 112 ετών και 211 ημερών, σύμφωνα με τον οργανισμό αυτό, ο οποίος έχει έδρα το Λονδίνο.

Saturnino was born on 8th of February 1909 and passed away at his home in Spain.