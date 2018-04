Η πιο ευτυχισμένη στιγμή της Μελάνια ήταν σε μια κηδεία

Το πόσο σχολιάστηκαν τα γελάκια, ιδιαίτερα του Ομπάμα με την Μελάνια φαίνεται από το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα το twitter με αυτό ασχολείται. Τα σχόλια ήταν καυστικότατα. Κάποιοι έγραψαν ότι χρειάστηκε μια κηδεία για να δείξει η Μελάνια ευτυχισμένη. Επίσης, γράφτηκε ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε την Μελάνια να χαμογελάει δίπλα σε έναν Πρόεδρο…

Δείτε μερικά από τα tweets

only time Melania smiles with a president — richmond (@rochmind) April 23, 2018

I know they might have dubious pasts but I’m just happy if Melania has found some nice friends. At last. — GingerThistlethwaite (@GingerThistle1) April 23, 2018

Melania has never looked so relaxed and happy. 😉 https://t.co/LiH2t0WLg9 — David Hollier (@drhollier) April 23, 2018

I think this is the first time I've ever seen Melania actually smile. #Trump pic.twitter.com/qUZnk09Ln7 — shackas (@shackas) April 23, 2018

Obama: “Is it true your husband has small hands?” Melania: LOL 😝 — Eispan (@Eispan) April 23, 2018