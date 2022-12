Η Κουβανή τραγουδίστρια Άνχελα Αλβάρες ήθελε όσο τίποτα να πάρει ένα βραβείο στα Latin Grammy και τελικά το σύμπαν συνωμότησε και το όνειρό της έγινε πραγματικότητα. Μικρή λεπτομέρεια όμως… Χρειάστηκε να περιμένει 80 ολάκερα χρόνια και να φτάσει στα 95 της για να πετύχει αυτό που ήθελε! Ειρωνεία… Η Άνχελα Αλβάρες πήρε στα 95 της το βραβείο «πρωτοεμφανιζόμενης καλλιτέχνιδας» στα Latin Grammy.

Η Κουβανή τραγουδίστρια, που μοιράστηκε το βραβείο με την 25χρονη Σιλβάνα Εστράδα, μίλησε στο Variety Studio για την ιστορική νίκη της , ενώ έδωσε συμβουλές στους νέους. Μα πρώτα όλα μίλησε για τα χρόνια της προσμονής αυτής της διάκρισης και είπε ότι την περίμενε 8 δεκαετίες. «Έπρεπε να περιμένω 80 χρόνια για να φτάσω εδώ που είμαι σήμερα»!

Η Άνχελα Αλβάρες είπε στο Variety Studio ότι είχε την τιμή να περιτριγυρίζεται από καλλιτέχνες που φαίνονται πολύ πιο επαγγελματίες από αυτήν, παρά το γεγονός ότι τραγουδάει και γράφει τραγούδια από τη δεκαετία του 1930, έστω και ιδιωτικά, και πως ποτέ δεν φανταζόταν τι της επιφυλάσσει το μέλλον.

«Αυτό είναι κάτι που συνέβη από τη μια μέρα στην άλλη», είπε. «Πάντα μου άρεσε να τραγουδάω από μικρό κορίτσι… όταν η οικογένειά μου έκανε πάρτι για τα Χριστούγεννα ή τα γενέθλια, εγώ ήμουν η τραγουδίστρια – μου έφτιαχναν μακριά φορέματα και ανακοίνωναν την είσοδο μου για να τραγουδήσω».

Η τραγουδίστρια από την Κούβα έμαθε να τραγουδά από παιδί, αλλά το άφησε στην άκρη για να δημιουργήσει οικογένεια – τα περισσότερα μέλη της οποίας βρίσκονταν στην τελετή βράβευσης, συμπεριλαμβανομένου του εγγονού της Κάρλος Χοσέ Άλβαρες, ο οποίος ήταν ο παραγωγός του ομώνυμο δίσκου της.

Όταν ρωτήθηκε ποια θα ήταν η συμβουλή της για νέους καλλιτέχνες, είπε: «Η ζωή σας ξεκινά τώρα. Πάντα να φιλοδοξείτε να πετύχετε κάτι, κυνηγήστε την έμπνευση για να τραγουδήσετε, κάντε το. Και μην κολλάτε στην ιδέα ότι μπορεί να αποτύχετε. Συνεχίστε να προχωράτε και όταν φτάσετε στο τέλος, τότε μπορείτε να πείτε ότι μπορείτε ή δεν μπορείτε, αλλά πάντα να το προσπαθείτε πρώτα».

