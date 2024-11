Πιτ Χέγκσεθ: Ο εκλεκτός του Τραμπ για το Άμυνας είχε πετάξει τσεκούρι σε μουσικό και δεν έπλενε τα χέρια του γιατί «δεν υπάρχουν μικρόβια»

Ο πρώην παρουσιαστής του Fox News, Πιτ Χέγκσεθ, δηλαδή ο εκλεκτός του Ντόναλντ Τραμπ για υπουργός Άμυνας, είχε χτυπήσει, όχι σκόπιμα, έναν άνδρα με τσεκούρι, αφού έχασε στον στόχο ενώ δεν έπλενε τα χέρια του για 10 χρόνια, κατά δήλωσή του.

Το περιστατικό με τον εκλεκτό του Τραμπ για το Άμυνας να πετάει ένα τσεκούρι και να βρίσκει έναν μουσικό μπάντας δεν είναι καινούριο αλλά επανήλθε τώρα, μετά αιφνιδιαστική επιλογή του Τραμπ να τον ορίσει ως τον επόμενο υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια επεισοδίου της ζωντανής τηλεοπτικής εκπομπής «Fox & Friends» το 2015, ο Χέγκσεθ πέταξε ένα τσεκούρι με σκοπό να πετύχει έναν στόχο που είχε τοποθετηθεί απέναντί του, πάνω σε έναν φράχτη.

Την ίδια ώρα, μέλη της μπάντας West Point Hellcats έδιναν παράσταση ακριβώς από πίσω.

Ο Χέγκσεθ όχι απλώς δεν βρήκε στόχο, αλλά έχασε εντελώς και τον στόχο αφού το τσεκούρι του πέρασε πάνω από τον στόχο και χτύπησε έναν ντράμερ την ώρα που έπαιζε.

Ο μουσικός υπέστη κάποια τραύματα στον καρπό του. «Θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερο ή μοιραίο», έγραψε στο Facebook τότε και είπε ότι ήταν αποτέλεσμα «προφανούς αμέλειας».

«Όταν πυροβολείς ή ρίχνεις, να ξέρεις πάντα τι υπάρχει πίσω από τον στόχο σου», έγραψε.

Αργότερα μήνυσε τον Χέγκσεθ για το περιστατικό, αλλά δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση.

Ο Πιτ Χέγκσεθ, άλλοτε ταγματάρχης του Πεζικού στην Εθνοφρουρά παρασημοφορημένος για τη δράση του στον πόλεμο στο Ιράκ ενώ υπηρέτησε και στο Αφγανιστάν, είναι πρώην εκτελεστικός διευθυντής της ομάδας πολιτικής υπεράσπισης Vets For Freedom και της ΜΚΟ Concerned Veterans for America.

Ωστόσο, η έλλειψη εμπειρίας σε θέματα εθνικής ασφάλειας σημαίνει ότι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πρόβλημα με την έγκριση του διορισμού του από τη Γερουσία.

Ο 44χρονος συμπαρουσιαστής του Fox & Friends Weekend – με το συμβόλαιό του να διακόπτεται χθες Τρίτη (12.11.2024), συνεργάζεται με το δίκτυο για μία δεκαετία, από το 2014.

Λέγεται ότι έχει αναπτύξει φιλία με τον Τραμπ στο Fox, με τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να κάνει τακτικές εμφανίσεις στην εκπομπή.

Έχει επίσης εκφράσει ανορθόδοξες απόψεις για την υγιεινή, υποστηρίζοντας το 2019 ότι δεν έχει πλύνει τα χέρια του για δέκα χρόνια, επειδή «τα μικρόβια δεν είναι πραγματικό πράγμα. Δεν μπορώ να τα δω».

In 2019, Trump’s Secretary of Defense nominee Pete Hegseth said that he never washes his hands and can’t remember washing them once in the past 10 years: “Germs are not a real thing. I can’t see them.” pic.twitter.com/4qNO1SL6Q0