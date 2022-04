Σχεδόν 400 νεκρούς και ανυπολόγιστες ζημιές άφησαν πίσω τους οι φονικές πλημμύρες στη Νότια Αφρική. Την ίδια ώρα, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το τριήμερο του Πάσχα των καθολικών για νέες σφοδρές βροχοπτώσεις.

Ο απολογισμός από τις φονικές πλημμύρες στη Νότια Αφρική είναι πραγματικά σοκαριστικός, με την περιφέρεια του Ντέρμπαν να θρηνεί τα περισσότερα θύματα. «Συνολικά επλήγησαν 40.723 άνθρωποι. Δυστυχώς ο αριθμός των θανάτων συνεχίζει να αυξάνει, ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 395 νεκρούς», ανακοινώθηκε από τη διεύθυνση Συνεργασίας και Παραδοσιακών Υποθέσεων της ανατολικής επαρχίας Κουαζούλου-Νατάλ.

Τα περισσότερα θύματα θρηνεί η περιφέρεια του Ντέρμπαν, του μεγάλου αφρικανικού λιμανιού στον Ινδικό Ωκεανό. Ήταν το επίκεντρο των σφοδρών βροχοπτώσεων που άρχισαν το περασμένο σαββατοκύριακο. Σε αυτή έχει κηρυχθεί κατάσταση καταστροφής.

Οι βροχοπτώσεις, οι σφοδρότερες που έπληξαν τη χώρα τα τελευταία 60 και πλέον χρόνια, κατέστρεψαν γέφυρες, πλημμύρισαν δρόμους, απέκοψαν μεγάλο μέρος της περιοχής. Πάνω από 250 σχολεία υπέστησαν ζημιές, χιλιάδες σπίτια καταστράφηκαν. Οι αρχές μιλούν για κόστη εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Τη θλίψη του για τα θύματα και τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες που σημειώθηκαν στην Νότια Αφρική, εξέφρασε σε μήνυμα του στα social media o Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. «Λυπάμαι βαθιά για τις απώλειες ζωών και τις ζημιές από τις πλημμύρες στην επαρχία KwaZulu-Natal, στη Νότια Αφρική, και εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων» έγραψε στο Twitter o Αντόνιο Γκουτέρες.

I'm deeply saddened by the loss of life and damage as a result of the flooding in KwaZulu-Natal Province, South Africa, and offer my condolences to the families of the victims.



The @UN stands ready to support.