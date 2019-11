Πνίγεται στο νέφος εξαιτίας των πυρκαγιών το Σίδνεϊ! Στα ύψη η ατμοσφαιρική μόλυνση – pic

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το επίπεδο της ατμοσφαιρικής μόλυνσης στο Σίδνεϊ έχει φτάσει σε «επικίνδυνο» επίπεδο, με τη συγκέντρωση των μικροσωματιδίων PM 2,5 να φτάνει τα 186 μέρη ανά εκατομμύριο στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης, ποσοστό που συγκρίνεται με αυτό που είχε καταγραφεί νωρίτερα αυτό τον μήνα στο Νέο Δελχί της Ινδίας. Οι κάτοικοι της πόλης έλαβαν συστάσεις να μην επιδίδονται σε φυσικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους.

Τα μικροσωματίδια επηρεάζουν το αναπνευστικό σύστημα των ανθρώπων και ενδέχεται να επιδεινώνουν ήδη υπάρχοντα καρδιολογικά και πνευμονολογικά προβλήματα, εξήγησε ο διευθυντής περιβαλλοντικής υγείας της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας Ρίτσαρντ Μπρουμ.

«Στους περισσότερους ανθρώπους ο καπνός προκαλεί ελαφρά συμπτώματα όπως ερεθισμό στα μάτια, τη μύτη και τον λαιμό», εξήγησε. «Ωστόσο οι άνθρωποι που πάσχουν από άσθμα, φύσημα και στηθάγχη είναι πιο ευαίσθητοι στις επιπτώσεις του καπνού».

Οπως έγινε γνωστό το νέφος που καλύπτει το Σίδνεϊ, πρωτεύουσα της Νέας Νότιας Ουαλίας, προέρχεται σε μεγάλο μέρος από την τεράστια πυρκαγιά που μαίνεται εδώ και ημέρες και έχει καταστρέψει δύο εθνικά πάρκα, περίπου 100 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης. Ήδη έχουν καεί σχεδόν 1.400.000 στρέμματα θαμνότοπου.

Έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και εκατοντάδες σπίτια έχουν υποστεί ζημιές από τις πυρκαγιές στις πολιτείες Νέα Νότια Ουαλία και Κουίνσλαντ από την αρχή της εποχής των πυρκαγιών τον Σεπτέμβριο.

Οι αυξημένες θερμοκρασίες, που αναμένεται να φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, όπως και οι ισχυροί άνεμοι αλλά και το χαμηλό επίπεδο υγρασίας ενισχύουν τον κίνδυνο για νέες πυρκαγιές αύριο Τετάρτη.

Sydney locals this morning have woken up to thick smoke dragged down from a fire in Gospers Mountain. Read the full story: https://t.co/y5pNt8oDoY | @jennynoise pic.twitter.com/pGOxosS7aO

— The Sydney Morning Herald (@smh) 18 Νοεμβρίου 2019