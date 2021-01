Ποια γυναίκα ζήλεψε την τεράστια καρφίτσα της Lady Gaga στην ορκωμοσία Μπάιντεν

Και όμως! Υπήρξε γυναίκα που ζήλεψε την καρφίτσα της Lady Gaga στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν. Και δικαίως γιατί η η συγκεκριμένη γυναίκα έχει αδυναμία στις καρφίτσες και φημίζεται για την συλλογή της.

Μάλιστα έχει κάνει και έκθεση με πάνω από 200 από τις καρφίτσες της.

Η γυναίκα αυτή δεν είναι άλλη από την πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαντλίν Ολμπράιτ.

Έγραψε στο twitter: «Ομολογώ ότι ζηλέυω λίγο την καρφίτσα. Αλλά σ’ ευχαριστώ Lady Gaga που έστειλες ένα τόσο δυνατό μήνυμα δανείζοντας την φωνή σου σε αυτή την γιορτή της δημοκρατίας».

I admit to being a little envious of the pin. But thank you @ladygaga for sending such a strong message and lending your voice to this celebration of democracy. #ReadMyPins https://t.co/D6tcWDY7i7