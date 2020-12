Ποιο Brexit; Ο Λάρι ο πρωθυπουργικός γάτος πιάνει πουλιά στον αέρα (video)

Την ώρα που τα τηλεοπτικά συνεργεία ξεπάγιαζαν έξω από τον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, περιμένοντας τα νέα για το Brexit. ο Λάρι ο πρωθυπουργικός γάτος είχε κέφια.

Εκεί, στους 5 βαθμούς, έξω από την πρωθυπουργική κατοικία στο Λονδίνο, ο Λάρι ως γνήσιο αιλουροειδές εντόπισε το θήραμά του που δεν ήταν άλλο από ένα περιστέρι. Αν μη τι άλλο, σχολίασε κάποιος ο γάτος του πρωθυπουργού πιάνει πουλιά στον αέρα…

Here’s Larry the Downing Street cat (@Number10cat) catching a pigeon in front of the waiting press this morning… pic.twitter.com/1aBwNedrtf