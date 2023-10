Ανησυχία προκαλούν οι αναφορές στα social media και τα διεθνή ΜΜΕ τις τελευταίες ώρες για «εκρήξεις στο Αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης» στην Τεχεράνη, την πρωτεύουσα το Ιράν, ενώ μαίνεται για 16η ημέρα ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Μέση Ανατολή.

Η είδηση για τις «εκρήξεις στο Αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης» στην Τεχεράνη μεταδόθηκε νωρίτερα σήμερα (22.10.2023) από ΜΜΕ που ελέγχονται από το καθεστώς του Ιράν, ανέφερε η Ιρανοκαναδή πολιτικός στο Οντάριο, Γκόλντι Γκαμάρι.

Οι αναφορές για τις εκρήξεις είναι προς το παρόν ανεπιβεβαίωτες. Το ίδιο βίντεο που φέρεται να είναι από το Ιράν, αναπαράγουν και άλλοι λογαριασμοί στο X (πρώην Twitter).

Παραμένει άγνωστο αν πρόκειται για κάποιου είδους «ατύχημα», δολιοφθορά, επίθεση ή και προβοκάτσια για ενδεχόμενη ενεργή εμπλοκή του Ιράν στα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή.

UNCONFIRMED:



Islamic Regime state controlled media claiming a massive explosion occurred at the #IRGCterrorist Defense Forces headquarters in Ashrat Abad, Tehran, Iran.



If true, this is good news for the people of Iran fighting for freedom & democracy.#IraniansStandWithIsrael pic.twitter.com/FejYlPQDNR