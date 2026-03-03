Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Η στιγμή που ο στρατός του Ισραήλ βομβαρδίζει εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Διπλό το μέτωπο του Ισραήλ και των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Μετά την εκτεταμένη επιχείρηση κατά του Ιράν, οι δύο σύμμαχοι στρέφουν μέρος των δυνάμεών τους και κατά του Λιβάνου προσπαθώντας να εξουδετερώσουν τη Χεζμπολάχ.

Οι IDF ανέβασαν σήμερα (03.03.2026) βίντεο στα social media από τον βομβαρδισμό κέντρων διοίκησης της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό του Λιβάνου. Όπως αναφέρουν στην ανάρτησή τους, έβαλαν στόχο εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πληροφοριών της οργάνωσης αλλά και αποθήκες όπλων και δορυφορικών συστημάτων επικοινωνίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις αναφέρουν πως επλήγησαν επίσης εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ για την οργάνωση τρομοκρατικών ενεργειών, συλλογή πληροφοριών και άλλες δραστηριότητες.

צה”ל השלים גל תקיפה במרכזי הכובד בביירות



הותקפו רכיבי תקשורת במתקני תעמולה ששימשו את מטה המודיעין של חיזבאללה



צה”ל השלים לפני זמן קצר, גל תקיפות לעבר מפקדות, מחסני אמצעי לחימה, ורכיבי תקשורת לווינית של מטה המודיעין של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב ביירות ששומשו בכסות אזרחית.… pic.twitter.com/2tzRL1CJRY — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 3, 2026

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Στο μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός ανέπτυξε χερσαίες δυνάμεις στα σύνορα του Λιβάνου, με πληροφορίες να αναφέρουν πως ο λιβανέζικος στρατός έχει ήδη υποχωρήσει σε 7 θέσεις.