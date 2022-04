Φωτογραφίες που δείχνουν, όπως αναφέρεται, το πλοίο Moskva λίγο πριν βυθιστεί στη Μαύρη Θάλασσα κάνουν εδώ και μερικές ώρες το γύρο του κόσμου. Το πλοίο σύμβολο του Στόλου της Ρωσίας βυθίστηκε πριν από μερικές μέρες, με την Ουκρανία να υποστηρίζει πως το χτύπησε με πυραύλους Neptune.

Ο Moskva, η ναυαρχίδα του Στόλου της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα, πέρασε τρεις πολέμους, όμως απ’ αυτόν στην Ουκρανία δεν κατάφερε να βγει αλώβητο. Οι φωτογραφίες που ανέβηκαν σήμερα (18.04.2022) στο twitter φέρονται να δείχνουν το ρωσικό καταδρομικό λίγο πριν βυθιστεί. Μόνο που κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν είναι αυθεντικές ή όχι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πυκνός μαύρος καπνός βγαίνει από το πλοίο, το οποίο έχει πάρει κλίση. Υποτίθεται πως είναι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν λίγο πριν το καταδρομικό βυθιστεί στη Μαύρη Θάλασσα, έξω από τη Σεβαστούπολη.

Αλλά κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν αυτό είναι αλήθεια ή όχι αφού η αυθεντικότητα των φωτογραφιών δεν έχει εξακριβωθεί. Ίσως να είναι ακόμη ένα «παιχνίδι» προπαγάνδας, σαν αυτά που παίζονται σε κάθε πόλεμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

PHOTOS: Images have emerged of the Russian cruiser 'Moskva', damaged by Ukrainian anti-ship missiles prior to its sinking. pic.twitter.com/Mqib2MuvN4

This is the Russian Flagship #Moskva before she sank. It's impossible to fully assess the situation aboard based on one picture but marine salvage masters must make assumptions based on little information. As a ship captain and ship fire author here's what appears to be likely🧵 pic.twitter.com/pUjqo4j3Bs