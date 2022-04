Σε «θρίλερ» εξελίσσεται το αν υπάρχουν επιζώντες από τη ναυαρχίδα Moskva, με την Ουκρανία να υποστηρίζει πως και οι 510 Ρώσοι είναι νεκροί, ενώ η Ρωσία… εμφάνισε μέλη του πληρώματος!

Συγκεκριμένα, ο αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού της Ρωσίας ναύαρχος Νικολάι Γεβμένοφ συναντήθηκε με μέλη του πληρώματος του βυθισμένου καταδρομικού Moskva και δήλωσε ότι θα συνεχίσουν να υπηρετούν σε άλλα ρωσικά πολεμικά πλοία, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, την ώρα που η Ουκρανία λέει πως είναι όλοι νεκροί.

Το Κρεμλίνο δεν έχει δώσει καμία πληροφορία για απώλειες μεταξύ των 510 μελών του πληρώματος του Moskva, ωστόσο οι ναύτες πιυ εμφανίζονται στο βίντεο είναι 100. Επομένως πιθανότατα οι υπόλοιποι είναι νεκροί.

First footage of the rescued Moskva crew in Sevastopol. No information yet regarding casualties pic.twitter.com/OSSOVHHNg2