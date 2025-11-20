Πόλεμος στην Ουκρανία: Ανασφάλεια στο Κίεβο για τη μυστική συμφωνία των 28 σημείων – Η αντίδραση Ζελένσκι και η «στροφή» Τραμπ

Μπορεί οι διπλωματικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας να είχαν παγώσει για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, όμως τις τελευταίες ώρες ολοένα και περισσότερες πληροφορίες, βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σχετικά με ένα σχέδιο από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ρόλο ειρηνοποιού για ακόμη μία φορά, μετά την εκεχειρία στη Γάζα σκοπό έχει να λήξει και τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ώρα μάλιστα που η Ρωσία εξαπολύει ένα από τα πιο θανατηφόρα και ισχυρά πλήγματα σε περιοχές δυτικά της χώρας.

Η στρατηγική ή όχι του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν τον Αύγουστο, είχε περιπλέξει αρκετά τα πράγματα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φάνηκε απομακρυσμένος από τον ρώσο ομόλογό του καθώς όπως πίστευε ο τελευταίος δεν είχε σκοπό να σταματήσει τον πολεμο, όμως όπως φάνηκε σύμφωνα με το Axios, υπήρχε μία μυστική συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας, για ένα σχέδιο που θα τερμάτιζε την κατάσταση στην Ουκρανία, όμως όπως ανέφεραν διεθνή μέσα, χωρίς την άμεση συμμετοχή του Κιέβου.

Βέβαια, οι ΗΠΑ, έχουν αποστείλει στο Κίεβο, δύο υψηλόβαθμους αξιωματούχους με στόχο να συνεργαστούν για να βρεθεί η χρυσή τομή για μία συμφωνία ειρήνης.

Η Ρωσία επιχείρησε να διαλύσει τις εικασίες την Τετάρτη (19.11.2025), υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει «καμία νέα εξέλιξη» σχετικά με ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο

Οι διαρροές για τη μυστική συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας

Η διεθνής πολιτική σκηνή είναι ταραγμένη, καθώς φέρεται να έχει αναπτυχθεί ένα νέο, ανεπίσημο σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία, το οποίο προτείνει δραστικές και σημαντικές παραχωρήσεις εδαφών από την πλευρά του Κιέβου και περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις, ενώ οι επιθέσεις από τη Ρωσία συνεχίζονται αμείωτες.

Αν και οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από την Ουάσιγκτον ή τη Μόσχα, η φημολογία δημιουργεί αμφιβολίες για τις επόμενες κινήσεις της διεθνούς κοινότητας.

Σύμφωνα με αναφορές των Financial Times και του Reuters, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία φέρεται να συνεργάζονται πίσω από τις κάμερες για να διαμορφώσουν ένα σχέδιο που θα περιλαμβάνει την παραχώρηση εδαφών της Ουκρανίας και τη δραστική μείωση του στρατού της, ανατρέποντας τον υπάρχοντα συσχετισμό δυνάμεων στην περιοχή.

Το σχέδιο 28 σημείων

Το σχέδιο 28 σημείων που επεξεργάζεται ο Ντόναλντ Τραμπ για να τερματιστεί ο σχεδόν τετραετής πόλεμος στην Ουκρανία, προβλέπει – σύμφωνα με το Axios που επικαλείται αξιωματούχο των ΗΠΑ – ότι η Ρωσία θα αποκτήσει τον πλήρη de facto έλεγχο του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ (που μαζί αναφέρονται ως Ντονμπάς), παρά το γεγονός ότι το Κίεβο εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 14,5% του εδάφους εκεί, σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση του «Ινστιτούτου Μελέτης του Πολέμου».

Σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, οι ΗΠΑ και άλλες χώρες θα αναγνώριζαν την Κριμαία και το Ντονμπάς ως νόμιμο ρωσικό έδαφος, αλλά η Ουκρανία δεν θα κληθεί να το πράξει.

Ένας Ουκρανός αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι το σχέδιο περιελάμβανε, επίσης, περιορισμούς στο μέγεθος του ουκρανικού στρατού και στα όπλα μακράς εμβέλειας σε αντάλλαγμα για τις εγγυήσεις ασφάλειας των ΗΠΑ.

Ο Ουκρανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ακόμη ότι το αμερικανικό σχέδιο περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις της Ουκρανίας στο Ντονμπάς.

Δεν είναι σαφές τι θα συνεπάγονται οι εγγυήσεις ασφάλειας των ΗΠΑ πέραν της υπόσχεσης για άμυνα έναντι περαιτέρω ρωσικής επιθετικότητας.

Η απάντηση του Ζελένσκι και η προσπάθεια στήριξης από τις ΗΠΑ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε στη μετά τη συνάντησή του με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ότι η Ουκρανία «είναι έτοιμη για ειρήνη, αλλά όχι για παράδοση», τονίζοντας πως οποιαδήποτε συμφωνία που περιλαμβάνει απώλεια κυριαρχίας για το Κίεβο, «είναι απαράδεκτη».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, τόνισε ότι «το κύριο ζήτημα για να σταματήσει η αιματοχυσία και να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη είναι να εργαστούμε σε συντονισμό με όλους τους εταίρους μας και η αμερικανική ηγεσία να παραμείνει αποτελεσματική, ισχυρή».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επεσήμανε ακόμη ότι μόνο οι ΗΠΑ και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «έχουν επαρκή δύναμη για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος».

Μετά τις συνομιλίες του στην Άγκυρα με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανέφερε πως η Τουρκία έχει προτείνει «διάφορα σχήματα» διεξαγωγής ειρηνευτικών συνομιλιών, επισημαίνοντας τη σημασία της τουρκικής μεσολάβησης.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο Στιβ Γουίτκοφ, ο διπλωματικός απεσταλμένος που έχει οριστεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, «δεν θα μεταβεί στην Τουρκία», διαψεύδοντας ουκρανική πηγή που άφηνε να εννοηθεί πιθανή συμμετοχή του στις συνομιλίες μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, η συνάντηση ακυρώθηκε όταν η Ουάσινγκτον διαπίστωσε ότι ο Ζελένσκι υπαναχωρεί από τις κατ’ αρχήν συνεννοήσεις με τον Ουμέροφ και σκόπευε να παρουσιάσει δικό του σχέδιο, επεξεργασμένο με Ευρωπαίους εταίρους – ένα σχέδιο που η Μόσχα απορρίπτει εκ των προτέρων.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται τη στιγμή που το Κίεβο προσπαθεί να εξασφαλίσει νέα αμερικανική στήριξη για την επανεκκίνηση ενός ειρηνευτικού διαλόγου που παραμένει σε τέλμα με τη Μόσχα, την ώρα που οι ΗΠΑ, φαίνεται να έκαναν μία στροφή προς το Κρεμλίνο.