Η Ρωσία εξαπέλυσε μία από τις φονικότερες επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία: 19 νεκροί και δεκάδες τραυματίες ανάμεσά τους και 12 παιδιά

Αυξάνεται η λίστα των νεκρών από το ρωσικό πλήγμα στις πολυκατοικίες της ουκρανικής πόλης
Διασώστες στο σημείο της πολυκατοικίας που χτυπήθηκε από πρωινή ρωσική πυραυλική επίθεση στο Τερνόπιλ
Διασώστες στο σημείο της πολυκατοικίας που χτυπήθηκε από πρωινή ρωσική πυραυλική επίθεση στο Τερνόπιλ / Reuters

Ο πόλεμος στην Ουκρανία μετρά 4 χρόνια. Συνομιλίες και προσπάθειες γίνονται για να σταματήσει η Ρωσία την εισβολή, όμως όπως όλα δείχνουν η Μόσχα δεν είναι διατεθειμένη να κάνει πίσω.

Ακόμη ένα ρωσικό πλήγμα, έκανε τη νύχτα κόλαση στην πόλη Τερνόπιλ της Δυτικής Ουκρανίας, με τη Ρωσία να προσπαθεί να κερδίσει ότι περισσότερο μπορεί σε αυτόν τον πόλεμο. Η πυραυλική αυτή επίθεση το βράδυ της Τρίτης 19.11.2025, ίσως να είναι και η φονικότερη το τελευταίο διάστημα.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ιγκόρ Κλιμένκο, 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση όπου επλήγησαν δύο πολυκατοικίες.

Μεταξύ των τραυματιών ήταν και 12 παιδιά, ανέφερε ο Ιγκόρ Κλιμένκο, σε μία από τις πιο θανατηφόρες ρωσικές επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία από την έναρξη του πλήρους πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

Δύο άλλες δυτικές περιοχές, το Λβιβ και το Ιβάνο-Φρανκίβσκ, δέχθηκαν επίσης επιθέσεις, ενώ μια επίθεση με drone είχε ως στόχο τρεις συνοικίες της βόρειας πόλης Χάρκοβο, τραυματίζοντας περισσότερους από 30 ανθρώπους.

Η Μόσχα συνεχίζει να απαιτεί από το Κίεβο ως απαραίτητη προϋπόθεση για οποιασδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός την εκχώρηση εδαφών, de facto συνθηκολόγηση την οποία απορρίπτει η ουκρανική κυβέρνηση.

Εικόνες που έκαναν τον γύρο του ίντερνετ, δείχνουν κτίρια και αυτοκίνητα να καίγονται με τις αρχές να δίνουν μάχη για να σβήσουν τις φωτιές και να σώσουν όσο περισσότερους ανθρώπους μπορούν.

 

 

Διακοπές ρεύματος και επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές

Διακοπές ρεύματος επηρέασαν αρκετές περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας. Ο επικεφαλής της περιφέρειας του Λβιβ δήλωσε ότι χτυπήθηκε ενεργειακή εγκατάσταση.

«Η Ρωσία επιτίθεται ξανά στις ενεργειακές μας υποδομές», ανέφερε το Υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram. «Σε αρκετές περιοχές της Ουκρανίας έχουν εισαχθεί έκτακτες διακοπές ρεύματος», με τον πλήρη απολογισμό για τις ζημιές να μην είναι ακόμη σααφής.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερα από 470 drones και 47 πυραύλους, προκαλώντας «σημαντικές καταστροφές» στην περιοχή ενώ τόνισε ότι άνθρωποι ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια στο Τερνόπιλ.

Πολυκατοικία
Πυροσβέστες επιχειρούν για να σβήσουν φωτιά που ξέσπασε σε κτίριο στο Κίεβο / REUTERS/Valentyn Ogirenko
Neighbours assist an elderly woman to evacuate from a damaged apartment building hit during an overnight Russian drone and missile strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine, November 14, 2025. REUTERS
Neighbours assist an elderly woman to evacuate from a damaged apartment building hit during an overnight Russian drone and missile strike, amid Russia’s attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine, November 14, 2025. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Τρίτη νύχτα ρωσικών επιδρομών στο Χάρκοβο

Άλλη μία νύχτα, η τρίτη κατά σειρά που πραγματοποιήθηκαν ρωσικές επιθέσεις με drones στο Χάρκοβο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 32 άνθρωποι.

Τις δυο προηγούμενες νύχτες ρωσικά πλήγματα με πυραύλους, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένης μίας 17χρονης.

Ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ έκανε λόγο μέσω Telegram για «μαζική επίθεση εναντίον του Χαρκόβου», με τουλάχιστον «11 εχθρικά drones», κατά τη διάρκεια της οποίας «εννιαώροφο κτίριο χτυπήθηκε και κατόπιν πήρε φωτιά». «Ο αριθμός των τραυματιών στο Χάρκοβο ανέρχεται μέχρι στιγμής ανέρχεται σε 32», πρόσθεσε.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ο Ιχόρ Τερέχοφ, ο δήμαρχος Χαρκόβου, ανέφερε μέσω Telegram ότι η δεύτερη πολυπληθέστερη πόλη της Ουκρανίας προτού ξεσπάσει ο πόλεμος τον Φεβρουάριο του 2022, πολύ κοντά στα σύνορα, δεχόταν «επίθεση εχθρικών drones» και ότι ακούγονταν «εκρήξεις».

 

Από την έναρξη της στρατιωτικής εισβολής της στην ουκρανική επικράτεια, η Ρωσία στοχοποιεί σχεδόν καθημερινά ουκρανικές πόλεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους. Καθώς πλησιάζει ο χειμώνας κι οι θερμοκρασίες πέφτουν, οι δυνάμεις της Μόσχας κλιμακώνουν τις τελευταίες εβδομάδες τους βομβαρδισμούς σε ενεργειακές υποδομές. Το Κίεβο από την πλευρά του στοχοποιεί σχεδόν καθημερινά εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, διυλιστήρια πετρελαίου και άλλες εγκαταστάσεις στο έδαφος της Ρωσίας.

Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία ότι εκτόξευσε αμερικανικούς πυραύλους ATACMS

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας επιβεβαίωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας εκτόξευσαν τέσσερις αμερικανικής κατασκευής πυραύλους ATACMS εναντίον πολιτικών στόχων στην περιφέρεια Βαρόνεζ, στο νότιο τμήμα της επικράτειάς της.

Ο ουκρανικός στρατός έκανε λόγο χθες για πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων στη Ρωσία με αμερικανικής κατασκευής ATACMS, χαρακτηρίζοντας «σημαντική» την εξέλιξη.

Το Κίεβο παρέλαβε πυραύλους του τύπου το 2023 από τις ΗΠΑ, ωστόσο αρχικά η Ουάσιγκτον περιόριζε τη χρήση τους αποκλειστικά στην ουκρανική επικράτεια – οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατέχουν χονδρικά το ένα πέμπτο της.

«Μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας S-400 και συστήματα αντιαεροπορικών πυραύλων και πυροβόλων Pantsir κατέρριψαν όλους τους πυραύλους ATACMS», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω Telegram.

Συντρίμμια των κατεστραμμένων πυραύλων προκάλεσαν ζημιές στις οροφές οίκου ευγηρίας και ορφανοτροφείου, καθώς και σπιτιού, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που πρόσθεσε ότι δεν υπήρξαν απώλειες στις τάξεις των αμάχων.

Το υπουργείο ανέβασε φωτογραφίες συντριμμιών πυραύλων αναφέροντας πως στοιχεία αναγνώρισης από αέρος εντόπισαν ότι η εκτόξευση των ATACMS έγιναν από HIMARS στην περιφέρεια του Χαρκόβου.

Συμπλήρωσε πως εκτοξεύτηκαν πύραυλοι Iskander-M για να καταστραφούν τα συστήματα αυτά εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν επιτεθεί πιο πρόσφατα στη Ρωσία με τέτοιους πυραύλους βραχέος ως μέσου βεληνεκούς τον Ιανουάριο, όταν εξαπέλυσαν έξι πυραύλους εναντίον στόχων στην περιφέρεια Μπιέλγκοροντ.

Έπειτα από εκτοξεύσεις αμερικανικής κατασκευής πυραύλων ATACMS και βρετανικής κατασκευής πυραύλων Storm Shadow στο ρωσικό έδαφος το 2024, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε να χρησιμοποιηθεί πειραματικός υπερηχητικός πύραυλος εναντίον της Ουκρανίας.

