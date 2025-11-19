Στο μυαλό του Τραμπ: Συμφέρει την Ουκρανία να δώσει εδάφη που θα χάσει και να κερδίσει εγγυήσεις ασφαλείας

Το νέο σχέδιο 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα παραχωρούσε στη Ρωσία τμήματα στην ανατολική Ουκρανία τα οποία δεν ελέγχει επί του παρόντος το Κίεβο, σε αντάλλαγμα για μία εγγύηση ασφάλειας των ΗΠΑ απέναντι σε μία μελλοντική επιθετικότητα της Μόσχας, όπως δήλωσε χθες (19.11.2025) βράδυ στο Axios ένας Αμερικανός αξιωματούχος με άμεση γνώση του θέματος.

Το σχέδιο 28 σημείων που επεξεργάζεται ο Ντόναλντ Τραμπ για να τερματιστεί ο σχεδόν τετραετής πόλεμος στην Ουκρανία, προβλέπει – σύμφωνα με το Axios που επικαλείται αξιωματούχο των ΗΠΑ – ότι η Ρωσία θα αποκτήσει τον πλήρη de facto έλεγχο του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ (που μαζί αναφέρονται ως Ντονμπάς), παρά το γεγονός ότι το Κίεβο εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 14,5% του εδάφους εκεί, σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση του «Ινστιτούτου Μελέτης του Πολέμου».

Παρά το γεγονός ότι βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο, οι περιοχές του Ντονμπάς από τις οποίες θα αποσυρθεί η Ουκρανία θα θεωρούνται αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, με τη Ρωσία να μην μπορεί να τοποθετήσει στρατεύματα εκεί.

Scoop: Trump plan asks Ukraine to cede additional territory for security guarantee https://t.co/ln370LsHst — Axios (@axios) November 19, 2025

Σε δύο άλλες περιοχές που έχουν πληγεί από τον πόλεμο, η Χερσώνα και η Ζαπορίζια, οι τρέχουσες γραμμές ελέγχου θα παραμείνουν ως επί το πλείστον «παγωμένες», με τη Ρωσία να επιστρέφει κάποια εδάφη, υπό την προϋπόθεση διαπραγματεύσεων.

Ανάμεσα στις γραμμές…

Σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, οι ΗΠΑ και άλλες χώρες θα αναγνώριζαν την Κριμαία και το Ντονμπάς ως νόμιμο ρωσικό έδαφος, αλλά η Ουκρανία δεν θα κληθεί να το πράξει.

Ένας Ουκρανός αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι το σχέδιο περιλάμβανε, επίσης, περιορισμούς στο μέγεθος του ουκρανικού στρατού και στα όπλα μακράς εμβέλειας σε αντάλλαγμα για τις εγγυήσεις ασφάλειας των ΗΠΑ.

Ο Ουκρανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ακόμη ότι το αμερικανικό σχέδιο περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις της Ουκρανίας στο Ντονμπάς.

Δεν είναι σαφές τι θα συνεπάγονται οι εγγυήσεις ασφάλειας των ΗΠΑ πέραν της υπόσχεσης για άμυνα έναντι περαιτέρω ρωσικής επιθετικότητας.

Η ίντριγκα

Σύμφωνα με δύο πηγές με άμεση γνώση, το Κατάρ και η Τουρκία συμμετέχουν στη σύνταξη του νέου σχεδίου Τραμπ και στη στήριξη των προσπαθειών διαμεσολάβησης των ΗΠΑ.

«Η διαμεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας βοήθησε στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και θα μπορούσε να βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία», ανέφερε μία από τις πηγές.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Κατάρ συμμετείχε στις συνομιλίες μεταξύ του απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και του συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Ουκρανού Προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ρουστέμ Ουμέροφ, το περασμένο Σαββατοκύριακο (15 – 16.11.2025), ανέφεραν οι πηγές.

Πίσω από τα παρασκήνια

Μία πηγή με άμεση γνώση των γεγονότων ανέφερε ότι ο Ουμέροφ εξουσιοδοτήθηκε από τον Ζελένσκι να διαπραγματευτεί με τον Γουίτκοφ και ότι πολλές από τις παρατηρήσεις του ενσωματώθηκαν στο κείμενο του σχεδίου 28 σημείων.

Η πηγή ισχυρίστηκε ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με τον Ουμέροφ επιτεύχθηκαν πολλές συμφωνίες.

Ένας Ουκρανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι ο Ζελένσκι έστειλε τον Ουμέροφ για να ενημερωθεί σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο, αλλά είπε ότι επρόκειτο για προφορική ενημέρωση και ότι ο Ουμέροφ δεν έλαβε γραπτή πρόταση από τον Γουίτκοφ.

Ο Ουκρανός αξιωματούχος αρνήθηκε ότι ο σύμβουλος του Ζελένσκι αποδέχτηκε τους όρους του σχεδίου κατά τη διάρκεια της συνάντησης και ισχυρίστηκε ότι η Ουκρανία αντιτίθεται σε πολλά από τα σημεία του.

Πριν από τη συνάντηση με τον Ουμέροφ, ο Γουίτκοφ είχε εκτενείς συζητήσεις για το σχέδιο με τον Ρώσο απεσταλμένο, Κιρίλ Ντμίτριεφ.

Ορισμένες λεπτομέρειες του σχεδίου Τραμπ αναφέρθηκαν για πρώτη φορά από τους «Financial Times».

Σημείο τριβής

Στο πλαίσιο της τουρκικής υποστήριξης για την ειρηνευτική πρωτοβουλία του Τραμπ, ο Γουίτκοφ σχεδίαζε να επισκεφθεί την Άγκυρα χθες (19.11.2025) και να πραγματοποιήσει τριμερή συνάντηση με τον Ζελένσκι και τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι η συνάντηση αναβλήθηκε όταν κατέστη σαφές ότι ο Ζελένσκι υπαναχώρησε από τις συμφωνίες που είχε επιτύχει με τον Ουμέροφ και δεν ενδιαφέρεται να συζητήσει το σχέδιο Τραμπ. Αντ’ αυτού, ο Ζελένσκι ταξίδευε στην Άγκυρα με ένα άλλο σχέδιο που είχε συνταχθεί με τους Ευρωπαίους εταίρους, το οποίο η Ρωσία δεν θα αποδεχτεί ποτέ, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο.

Ένας Ουκρανός αξιωματούχος είπε ότι η συνάντηση αναβλήθηκε επειδή ο Ζελένσκι ζήτησε να συζητηθεί το σχέδιο σε ευρύτερο πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών χωρών.

Ένας δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι ένα εσωτερικό πολιτικό σκάνδαλο στην Ουκρανία, που αφορούσε έρευνες για διαφθορά εναντίον ορισμένων από τους στενότερους συμβούλους του Ζελένσκι, ήταν ένας άλλος λόγος για την αναβολή της συνάντησης.

Ο αξιωματούχος είπε ότι ο Τραμπ εξουσιοδότησε τον Γουίτκοφ να προσπαθήσει να καταλήξει σε συμφωνία με τον Ζελένσκι στην Τουρκία και υποστήριξε την απόφαση να ακυρωθεί η συνάντηση με τον Ουκρανό Πρόεδρο.

«Τώρα θα περιμένουμε. Η μπάλα είναι στο γήπεδο του Ζελένσκι», είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο Ζελένσκι μπορεί να έρθει στην Ουάσινγκτον για να συζητήσει το νέο σχέδιο, αν το επιθυμεί.

Μόσχα: «Kαμία νέα εξέλιξη»

Η Ρωσία επιχείρησε να διαλύσει τις εικασίες την Τετάρτη (19.11.2025), υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει «καμία νέα εξέλιξη» σχετικά με ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ετοιμάσει μια πρόταση στην οποία ζητείται από την Ουκρανία να παραχωρήσει ορισμένα εδάφη στη Ρωσία.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι δεν υπάρχει «τίποτα επιπλέον προς ανακοίνωση» από τότε που πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Αυγούστου μεταξύ Πούτιν και Τραμπ στην Αλάσκα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη και δεν έχει σημειωθεί καμία ουσιαστική πρόοδος στις συζητήσεις για ένα πιθανό πλαίσιο ειρήνης.

Ο Πεσκόφ επιβεβαίωσε ότι οι επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται, αλλά «όχι σε βαθμό» που να δικαιολογεί μια νέα σύνοδο κορυφής μεταξύ των δύο ηγετών. Μέχρι στιγμής, η Μόσχα επιμένει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για συγκεκριμένη πρόοδο και πως καμία υψηλού επιπέδου διαπραγμάτευση δεν είναι άμεσα ορατή.