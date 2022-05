Ενώ η απομάκρυνση των αμάχων φαίνεται να προχωρά με μια κάποια κανονικότητα, στην υπόλοιπη Μαριούπολη μάλλον δε συμβαίνει το ίδιο.

Κι αυτό γιατί όπως το δημοτικό συμβούλιο, ένα σχέδιο απομάκρυνσης των αμάχων από περιοχές της κατεστραμμένης ουκρανικής πόλης της Μαριούπολης,εκτός από τη χαλυβουργία Azovstal,αναβάλλεται για τις 08.00 τοπική ώρα το πρωί της Δευτέρας.

Σχετικά με το Azovstal, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε την απομάκρυνση 100 αμάχων από το εργοστάσιο Azovstal στην Μαριούπολη, το οποίο οι Ρώσοι πολιορκούν καθώς είναι το τελευταίο σημείο αντίστασης στην πόλη αυτή της Ουκρανίας.

Μέσω του λογαριασμού του στο twitter ο Ζελένσκι ανέφερε πως οι άμαχοι θα πάνε από την Μαριούπολη στην Ζαπορίζια συνοδεία δυνάμεων του ΟΗΕ.

Evacuation of civilians from Azovstal began. The 1st group of about 100 people is already heading to the controlled area. Tomorrow we’ll meet them in Zaporizhzhia. Grateful to our team! Now they, together with #UN, are working on the evacuation of other civilians from the plant.