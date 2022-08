Νέες εκρήξεις συγκλόνισαν απόψε την Κριμαία, την ουκρανική χερσόνησο που προσαρτήθηκε το 2014 από τη Ρωσία.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο πηγές της ρωσικής διοίκησης στην περιοχή, τουλάχιστον τέσσερις εκρήξεις ακούστηκαν από την περιοχή όπου βρίσκεται το στρατιωτικό αεροδρόμιο του Μπελμπέκ, βόρεια της Σεβαστούπολης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ασκών χρέη κυβερνήτη της Σεβαστούπολης Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ ανέφερε σε μήνυμά του στο Telegram ότι ρωσικές αντιαεροπορικές δυνάμεις κατέρριψαν ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. «Δεν υπάρχουν ζημιές. Κανείς δεν τραυματίστηκε», σημείωσε.

Βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν λάμψεις στον νυχτερινό ουρανό και εκρήξεις να ακούγονται. Το Reuters υπογραμμίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει την αυθεντικότητα του οπτικού υλικού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

This video is from Melitopol. Over the Russian Crimea was 2 UAVs shot down.

So calm yourself. #Ukraine#Ukrainenazis #UkraineRussiaWar #UkraineWar pic.twitter.com/8tjWzYbIam