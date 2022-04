Τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επισκέφθηκε στο Κίεβο ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, αφού πραγματοποίησε ένα απροειδοποίητο ταξίδι στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Μια φωτογραφία που κοινοποιήθηκε από την Πρεσβεία της Ουκρανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο στο Twitter δείχνει τον Μπόρις Τζόνσον και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να κάθονται σε ένα τραπέζι στο προεδρικό μέγαρο, με τις αντίστοιχες σημαίες τους στο δωμάτιο.

Στη λεζάντα της εικόνας, η πρεσβεία έγραψε απλώς: «Έκπληξη» με ένα emoji που κλείνει το μάτι. Οι αξιωματούχοι της του Κιέβου δεν έχουν ακόμη σχολιάσει το περιεχόμενο της συζήτησης των δύο ηγετών.

«Ο πρωθυπουργός ταξίδεψε στην Ουκρανία για να συναντήσει προσωπικά τον Πρόεδρο Ζελένσκι, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον ουκρανικό λαό. Θα συζητήσουν τη μακροπρόθεσμη υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία και ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει ένα νέο πακέτο οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας», δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Σε ένα tweet, το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας καλωσορίζει στο Κίεβο «τον πρώτο ηγέτη της G7 που έφτασε στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου. Ενισχύουμε την ένωση των δημοκρατιών μας. Να είστε γενναίοι, όπως ο Μπόρις. Να είστε γενναίοι, όπως η Ουκρανία».

We welcome @BorisJohnson in Kyiv, the first G7 leader to arrive in Ukraine since the beginning of the large-scale war. We are strengthening our union of democracies. Be brave, like Boris. Be brave, like Ukraine. #BRAVEUKRAINE

Ο Μπόρις Τζόνσον, γράφοντας στο Twitter, χαρακτήρισε ως «βάρβαρη» τη ρωσική εισβολή ενώ τόνισε ότι συναντήθηκε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να του εκφράσει την «αμέριστη συμπαράσταση της Βρετανίας στον αγώνα της χώρας του ενάντια στη βάρβαρη εκστρατεία της Ρωσίας».

Today I met my friend President @ZelenskyyUa in Kyiv as a show of our unwavering support for the people of Ukraine.



We're setting out a new package of financial & military aid which is a testament of our commitment to his country's struggle against Russia’s barbaric campaign. pic.twitter.com/KNY0Nm6NQ3