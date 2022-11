Η αποχώρηση της Ρωσίας έχει ξεκινήσει, η Ουκρανία ανακαταλαμβάνει περιοχές και όλοι αναρωτιούνται: ποια θα είναι η επίπτωση της υποχώρησης των Ρώσων από τη Χερσώνα; Μπορεί να είναι μια παγίδα της Μόσχας;

Η Ουκρανία κρατά, για την ώρα, επιφυλακτική στάση. Η απόφαση της Ρωσίας να αποχωρήσει από τη Χερσώνα και να υποχωρήσει στην ανατολική πλευρά του Δνείπερου προκάλεσε φόβους πως ίσως οι Ρώσοι να αφήσουν πίσω τους καμμένη γη ή να είναι όλο αυτό μια παγίδα.

Σύμφωνα με τους αναλυτές του Ινστιτούτου Στρατηγικής του πολέμου, είναι απίθανο η Ρωσία να αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Χερσώνα για να παρασύρει την Ουκρανία σε μια πολυδάπανη μάχη κοντά στην πόλη.

Κατά το ISW, υπήρχαν πολλοί παράγοντες που έδειχναν ότι «οι ρωσικές στρατιωτικές και οικονομικές δυνάμεις, είχαν σταθερά αρχίσει να αποσύρονται από τη δυτική όχθη του Δνείπερου και οι Ρώσοι αξιωματούχοι περίμεναν και προετοιμάζονταν για την υποχώρηση με έναν τρόπο που δεν συνάδει με προσπάθεια να εξαπατήσουν τις ουκρανικές δυνάμεις. Οι Ρώσοι διοικητές σίγουρα να προσπαθήσουν να επιβραδύνουν τις ουκρανικές δυνάμεις αλλά αυτό για να εξασφαλίσουν ότι η αποχώρησή τους θα γίνει όπως θέλουν».

The Institute for the Study of War in a regular report analyzed the situation in Kherson



According to @TheStudyofWar experts, #Russia's withdrawal from #Kherson is "unlikely to be a trap meant to lure Ukrainian troops into costly combat near Kherson."



🔗https://t.co/fxsnl7C0Iv pic.twitter.com/rEqiJ59oVm — NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2022

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ήδη ότι ξεκίνησε να υποχωρεί από περιοχές της επαρχίας της Χερσώνας, για να ανασυγκροτηθεί στην ανατολική όχθη του Δνείπερου. «Μονάδες των ρωσικών στρατευμάτων κατευθύνονται προς προκαθορισμένες θέσεις στην αριστερή όχθη του ποταμού Δνείπερου, βάσει του εγκεκριμένου σχεδίου», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

🤡 The Russian Ministry of Defense has already stated that the situation in Kherson is going according to the plan



"Units of the Russian group of troops are maneuvering to prepared positions on the left bank of the Dnieper River, in strict accordance with the approved plan." pic.twitter.com/k9r7RelmiU — NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2022

Η υποχώρηση, που ανακοινώθηκε χθες (09.11.2022), περιλαμβάνει την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από τη Χερσώνα, τη μοναδική πρωτεύουσα επαρχίας στην Ουκρανία που έχει καταλάβει η Μόσχα μετά την εισβολή της.

Και αφού οι Ρώσοι φεύγουν, οι Ουκρανοί προελαύνουν! Ο επικεφαλής του ουκρανικού στρατού Βαλέρι Ζαλούζνι δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις προχώρησαν επτά χιλιόμετρα προς δύο κατευθύνσεις στο νότιο τμήμα της χώρας και έθεσαν υπό τον έλεγχό τους 12 νέους οικισμούς τις τελευταίες 24 ώρες.

Και γίνονται δεκτοί ως ήρωες…

Bruskynske village, Kherson region. Local residents meet Ukrainian liberators



One of the local residents said on the video that the invaders killed 6 people and they still cannot find one of those killed. pic.twitter.com/VEa56Ood7I — NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2022

Village of Kysylivka is under Ukrainian control. The village is located less than 15 km from #Kherson. pic.twitter.com/OC9cCHOKXd — NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2022

Soldiers of the Armed Forces of Ukraine in the village of Bruskynske, #Kherson region, liberated yesterday.



The General Staff of the Armed Forces of #Ukraine has not yet officially announced the liberation of the settlement. pic.twitter.com/Fym3o1ngAy — NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2022

Η απόφαση υποχώρησης από τη Χερσώνα είναι μια από τις μεγαλύτερες μέχρι τώρα αποτυχίες της Μόσχας στον πόλεμο στην Ουκρανία. Το Κίεβο, πάντως, εκφράζει φόβους ότι οι Ρώσοι θα μετατρέψουν τη Χερσώνα σε πόλη θανάτου! Ο Μιχαήλο Ποντολιάκ, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, κατηγόρησε τη Μόσχα ότι ναρκοθετεί τα πάντα στην πόλη, από διαμερίσματα μέχρι υπονόμου, και ότι σχεδιάζει να βομβαρδίσει τη Χερσώνα από την άλλη όχθη του Δνείπερου.

«Ο “ρωσικός κόσμος” είναι ακριβώς αυτό: είδα, έκλεψα, γιόρτασα, σκότωσα “μάρτυρες”, άφησα ερείπια και έφυγα», έγραψε ο Ποντολιάκ στο Twitter.

Πριν ανακοινωθεί η αποχώρηση, οι Ρώσοι είχαν αρχίσει να γκρεμίζουν γέφυρες. Και όχι μόνο αυτό αλλά ναρκοθετούν δρόμους όπως δήλωσε και ο Ολέξι Αρεστόβιτς, επίσης σύμβουλος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Προς το παρόν, δεν γνωρίζουμε τις προθέσεις τους – θα εμπλακούν σε μάχες μαζί μας και θα προσπαθήσουν να κρατήσουν την πόλη της Χερσώνας; Κινούνται πολύ αργά», δήλωσε.

Ο ίδιος ο Ζελένσκι ανέφερε τη Χερσώνα μόνο μία φορά κατά την τηλεοπτική ομιλία που έκανε στη διάρκεια της νύκτας. Οι ουκρανικές δυνάμεις ενισχύουν τις θέσεις τους «βήμα – βήμα» στο νότο και «ο εχθρός δεν θα μας κάνει δώρα», τόνισε.

Διορισμένοι από τη Ρωσία αξιωματούχοι απομάκρυναν τις τελευταίες εβδομάδες δεκάδες χιλιάδες αμάχους από τη Χερσώνα. Το Κίεβο λέει πως έγιναν καταναγκαστικοί εκτοπισμοί, κάτι που συνιστά έγκλημα πολέμου.

Το ηθικό των Ουκρανών

Η ανακοίνωση της αποχώρησης από τη Χερσώνα στο νότο -ένα μήνα αφότου ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προσάρτησε την περιοχή και την ανακήρυξε “τμήμα της Ρωσίας για πάντα”- ακολουθεί την ήττα της Ρωσίας στο βορρά και σε τμήματα της ανατολικής Ουκρανίας, αφήνοντας τη Μόσχα μόνο με περιορισμένα κέρδη από τον πόλεμο που κήρυξε στις 24 Φεβρουαρίου.

Οι ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν να διατηρούν μερικές από τις περιοχές που κατέλαβαν στο νότο, περιλαμβανομένης μιας χερσαίας οδού που συνδέει τη Ρωσία με τη χερσόνησο της Κριμαίας που κατέλαβε το 2014, καθώς και μερικές πόλεις στα ανατολικά, οι οποίες έχουν σε μεγάλο βαθμό καταστραφεί κατά την κατάληψή τους.

Για την Ουκρανία, η οποία έχει αντέξει εννέα μήνες βομβαρδισμών και κατοχή που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες αμάχους της, μια νίκη στη Χερσώνα ενισχύει τη θέση της ότι μπορεί να νικήσει τη Ρωσία στο πεδίο της μάχης και ενδέχεται να κάνει να σωπάσουν μερικές φωνές που την καλούν να διαπραγματευθεί μια συμφωνία με την οποία θα παραχωρούσε εδάφη.

Η αποχώρηση μπορεί να θέσει εκατοντάδες χιλιάδες Ουκρανούς εκτός ρωσικής κατοχής, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι, σε περιοχές όπως το γειτονικό Μικολάιφ, δεν θα βρίσκονται πλέον μέσα στο βεληνεκές του ρωσικού πυροβολικού, που σφυροκοπούσε σπίτια αμάχων.

Η Ουκρανία θα μπορούσε επίσης να βρεθεί σε περαιτέρω πλεονεκτική θέση.

«Αναλαμβάνοντας τον έλεγχο ολόκληρης της δυτικής όχθης του Δνείπερου, οι ουκρανικές δυνάμεις θα μπορέσουν τώρα να στοχοθετήσουν με πυροβολικό όλες τις ρωσικές αποθήκες πυρομαχικών, καθώς και κέντρα διοίκησης και ελέγχου ανάμεσα στο Δνείπερο και την Κριμαία», λέει ο Ντέιλ Μπάκνερ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας διεθνούς ασφαλείας Global Guardian.

Ο Αμερικανός απόστρατος στρατηγός Μαρκ Χέρτλινγκ, πρώην διοικητής των αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στην Ευρώπη, έγραψε στο Twitter ότι πρόκειται για ένα περαιτέρω πλήγμα στο ηθικό των Ρώσων και θα τονώσει το ηθικό των ουκρανικών στρατευμάτων.

Ο Ουκρανός στρατιωτικός αναλυτής Γιούρι Μπουτούσοφ δήλωσε πως η χρήση από τον ουκρανικό στρατό συστημάτων ρουκετών HIMARS που έχουν προμηθεύσει οι ΗΠΑ, κατέστησε τις διελεύσεις του ποταμού τόσο επικίνδυνες ώστε «η υπεράσπιση των ρωσικών θέσεων εκεί έχει καταστεί αδύνατη».

«Ας είμαστε όμως σαφείς. Οι ρωσικές δυνάμεις θα πάρουν αμυντικές θέσεις και θα μπορούν να πραγματοποιήσουν νέες επιθέσεις. Θα μπορέσουν να διατηρήσουν για κάποιο καιρό τις θέσεις τους στην ανατολική όχθη», είπε ο Γιούρι Μπουτούσοφ σε βίντεο που ανέβασε στο YouTube.