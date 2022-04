Δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα Πέμπτη (28.4.2022) στην πόλη Μπέλγκοροντ, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο δύο μαρτυρίες.

Τις τελευταίες ημέρες η Ρωσία έχει καταγγείλει μια σειρά επιθέσεων και εκρήξεων που προκαλούνται από τις ουκρανικές σε εδάφη της κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, προειδοποιώντας πως τέτοιες επιθέσεις εγκυμονούν κινδύνους για σημαντική κλιμάκωση της κρίσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ουκρανία δεν έχει αποδεχθεί ευθέως την ευθύνη, αλλά χαρακτηρίζει τα περιστατικά «ανταπόδοση» και «κάρμα» για τη Ρωσία.

Ο σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μιχαΐλο Ποντολιάκ, δήλωσε σήμερα Πέμπτη (28.4.2022) ότι ο κόσμος αναγνωρίζει πως η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό της πραγματοποιώντας επιθέσεις σε στρατιωτικές βάσεις και αποθήκες της Ρωσίας.

Ukraine should decide whether to strike 🇷🇺 military facilities, @SecBlinken said. Russia has attacked 🇺🇦 and killing civilians. Ukraine will defend itself in any way, including strikes on the warehouses and bases of the killers 🇷🇺. The world recognizes this right.