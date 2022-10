Με στόχο να πλήξει όσες περισσότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας μπορεί, για να δυσκολέψει την καθημερινότητα των αμάχων και να πιέσει την κυβέρνηση Ζελένσκι, η Ρωσία εξαπέλυσε νέα μαζική επίθεση στην Ουκρανία. Στόχος έγιναν υποδοχές στο Κίεβο κι άλλες πόλεις.

Το νέο κύμα επιθέσεων σε εγκαταστάσεις ζωτικής σημασίας στην Ουκρανία ήρθε δύο ημέρες έπειτα από την επίθεση εναντίον του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα, για την οποία η Ρωσία κατηγόρησε το Κίεβο και τη χρησιμοποίησε ως πρόσχημα για να «φύγει» από τη συμφωνία για τη μεταφορά των σιτηρών, δημιουργώντας νέους φόβους για παγκόσμια επισιτιστική κρίση.

Περίπου στις 08:00 το πρωί της Δευτέρας (31.10.2022) σειρήνες ήχησαν σε όλη την Ουκρανία. Σειρά εκρήξεων ακούστηκε στο Κίεβο, ενώ οι περιφερειακές αρχές στο βόρειο, το ανατολικό και το κεντρικό τμήμα της χώρας έκαναν λόγο για πυραυλικές επιθέσεις.

Καπνός υψώθηκε πάνω από το Κίεβο έπειτα από περίπου 10 εκρήξεις, σύμφωνα με το Reuters. Όπως δήλωσαν δημοσιογράφοι του AFP, ακούστηκαν πέντε εκρήξεις στην ουκρανική πρωτεύουσα από τις 08:00 ως τις 08:20.

«Ακόμη μια δέσμη ρωσικών πυραύλων έπληξε κρίσιμες υποδομές της Ουκρανίας. Αντί να πολεμά στο πεδίο της μάχης, η Ρωσία πολεμά εναντίον των αμάχων», κατήγγειλε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα.

«Μην δικαιολογείτε αυτές τις επιθέσεις χαρακτηρίζοντάς τες “απάντηση”. Η Ρωσία το κάνει αυτό διότι έχει ακόμη πυραύλους και την επιθυμία να σκοτώνει Ουκρανούς», πρόσθεσε.

«Οι Ρώσοι τρομοκράτες για μία ακόμη φορά εξαπολύουν μαζική επίθεση εναντίον εγκαταστάσεων του ενεργειακού συστήματος σε αρκετές επαρχίες», επεσήμανε ο Κίριλο Τιμοσένκο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας. «Κάποιοι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα, ενώ άλλοι πέτυχαν τον στόχο τους», πρόσθεσε.

Ο Όλεγκ Νικολένκο, εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε ότι πύραυλοι έπληξαν ενεργειακές υποδομές στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις, με αποτέλεσμα να σημειωθούν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση.

«Η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για ειρηνευτικές συνομιλίες, ούτε για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. Ο μοναδικός στόχος του (Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν είναι ο θάνατος και η καταστροφή», υπογράμμισε.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο έγραψε στο Telegram ότι πολλές συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και νερό σήμερα το πρωί «μετά τα ρωσικά πλήγματα».

80% of Kyiv residents are without water, there are warnings of prolonged power outages, Kharkiv metro and electrical transportation are disabled. Yet, the UA AA has hit a new record 44 downed missiles of X claws out of 50+. Fight and you shall win, God is on your side. https://t.co/Nf1Ij147V9