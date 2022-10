Οι επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο δεν σταματούν και το πρωί της Τρίτης (18.10.2022) καταγράφηκαν νέες εκρήξεις στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Δεν είναι γνωστό, ακόμα, ποιος ήταν ο στόχος της νέας επίθεσης της Ρωσίας στο Κίεβο.

Νωρίτερα, αναφέρθηκαν εκρήξεις, σύμφωνα με το πρακτορείο NEXTA, σε Ντίπρο, Χάρκοβο και Ζίτομιρ, με στόχο των επιθέσεων ενεργειακές εγκαταστάσεις.

