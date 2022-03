Η πρώτη τετ α τετ συνάντηση των διαπραγματευτών Ουκρανίας – Ρωσίας εδώ και δυο εβδομάδες γίνεται σήμερα (29.03.2022) στην Κωνσταντινούπολη, στο Ντολμπά Μπαχτσέ και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρέθηκε εκεί για να καλωσορίσει τις δυο αντιπροσωπείες και να στείλει το μήνυμά του για το τέλος του πολέμου. Παρών στη συνάντηση και ο Ρομάν Αμπράμοβιτς, σύμφωνα με το Reuters.

Η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν «νόμιμες ανησυχίες», είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδεχόμενος τις αντιπροσωπείες των διαπραγματευτών από τις δύο χώρες. Ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε «πολύτιμους φίλους» τόσο τον Βλαντιμίρ Πούτιν όσο και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και πρόσθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη μπορεί να οδηγήσουν σε μια συνάντηση των δυο προέδρων, την οποία η Τουρκία θέλει επίσης να φιλοξενήσει.

Απευθυνόμενος στους διαπραγματευτές ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι έχει έρθει η ώρα οι συνομιλίες να αποφέρουν συγκεκριμένα αποτελέσματα και ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός, επισημαίνοντας ότι εναπόκειται και στις δύο πλευρές «να βάλουν τέλος σε αυτή την τραγωδία».

«Η συνέχιση του πολέμου δεν θα ευνοήσει κανέναν. Η ειρήνη θα συνεχίσει να ευνοεί τις δυο χώρες και άλλους. Εσείς, σαν διαπραγματευτές, φέρετε ιστορική ευθύνη για τις αποφάσεις που θα πάρετε σήμερα», είπε επίσης ο Τούρκος πρόεδρος υποδεχόμενος τους Ουκρανούς και τους Ρώσους διαπραγματευτές.

