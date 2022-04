Ένα γιοτ που πιστεύεται ότι ανήκει στον Ρώσο ολιγάρχη, Βίκτορ Βέκσελμπεργκ, κρατείται στις ακτές της Μαγιόρκα με τους ομοσπονδιακού πράκτορες των ΗΠΑ και την Πολιτική Φρουρά της Ισπανίας να κάνουν έρευνες στο εσωτερικό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Associated Press, οι αστυνομικοί πήγαν στο γιοτ, το οποίο βρίσκεται στη Marina Real στο λιμάνι της Πάλμα ντε Μαγιόρκα, την πρωτεύουσα των Βαλεαρίδων Νήσων της Ισπανίας στη Μεσόγειο Θάλασσα, καθώς ο ολιγάρχης διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά του οποίου αλλά και οντοτήτων της Ρωσίας έχουν επιβληθεί κυρώσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένας εκπρόσωπος της Ισπανικής Πολιτικής Φρουράς επιβεβαίωσε ότι αξιωματικοί της αστυνομίας και του FBI βρίσκονταν στη μαρίνα και έψαχναν το σκάφος νωρίτερα σήμερα Δευτέρα (4.4.2022) το πρωί και δήλωσε ότι περαιτέρω λεπτομέρειες θα δημοσιοποιηθούν αργότερα.

Πηγή της Πολιτικής Φρουράς είπε στο Associated Press ότι το ακινητοποιημένο γιοτ είναι το Tango, ένα σκάφος 78 μέτρων (254 πόδια) που φέρει τη σημαία των Νήσων Κουκ και, σύμφωνα με το το Superyachtfan.com, μια εξειδικευμένη ιστοσελίδα που παρακολουθεί τα μεγαλύτερα και αποκλειστικά σκάφη αναψυχής στον κόσμο, έχει αξία 120 εκατομμύρια δολάρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

NEW: The U.S. has seized a yacht in Spain belonging to Viktor Vekselberg, an oligarch with close ties to Putin, the first in the government’s sanctions enforcement initiative to “seize and freeze” giant boats and other pricey assets of Russian elites. https://t.co/SlFVxzGDOR pic.twitter.com/BTlMCDkRgX