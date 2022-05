Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο στρατηγό και αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, Βαλερί Γκερασίμοφ, είχε σήμερα Πέμπτη (19.5.2022) ο ομόλογός του στις ΗΠΑ, στρατηγός Μαρκ Μίλι, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό Πεντάγωνο.

«Οι στρατηγοί συζήτησαν για θέματα ασφαλείας που εγείρουν ανησυχίες και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατηγού Μίλι των ΗΠΑ. Όπως συνέβη σε ανάλογες περιπτώσεις κατά το παρελθόν, λεπτομέρειες της συνομιλίας δεν θα δημοσιοποιηθούν, σημείωσε ο συνταγματάρχης Ντέιβ Μπάτλερ.

#BREAKING Top US, Russian generals speak for first time since Ukraine war began: Pentagon pic.twitter.com/NWhZCxBnr0