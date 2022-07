Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην περιοχή Μπουντιονόφσκι της – υποστηριζόμενης από τη Ρωσία – Λαϊκής Δημοκρατίας της Ντονιέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία. Η πυρκαγιά στην εγκατάσταση σημειώθηκε μετά από επίθεση με πυροβολικό και άλλα όπλα από τον ουκρανικό στρατό, διαπίστωσε δημοσιογράφος του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων TASS.

Δεν αναφέρθηκαν θάνατοι ούτε τραυματισμοί μέχρι στιγμής εξαιτίας της πυρκαγιάς στην Ουκρανία, που φθάνει σε ύψος δεκάδων μέτρων, κατά το πρακτορείο. Πάντα σύμφωνα με το TASS, νωρίτερα η περιοχή βομβαρδίστηκε με 3 οβίδες του πυροβολικού 155 χιλιοστών, 15 πυραύλους Γκραντ και 12 οβίδες 152 χιλιοστών.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες που μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο με ανεξάρτητο τρόπο.

In temporarily occupied #Donetsk, an oil depot is burning in the Budyoniv district of the city. pic.twitter.com/CKgQt6khIc