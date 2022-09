Λουτρό αίματος στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας, την οποία ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναγνώρισε ως ανεξάρτητο κράτος και μέσα στην ημέρα, με φιέστα στη Μόσχα, η Ρωσία θα προσαρτήσει. Νωρίς το πρωί της Παρασκευής (30.09.2022), ρωσικός πύραυλος χτύπησε αυτοκινητοπομπή που μετέφερε πολίτες με αποτέλεσμα δεκάδες να σκοτωθούν. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ!

Από την πρώτη στιγμή, οι πληροφορίες για την επίθεση στη Ζαπορίζια από πύραυλο των δυνάμεων της Ρωσίας ανέφεραν ότι υπάρχουν 23 νεκροί και 28 τραυματίες, όλοι τους άμαχοι, είπε ο κυβερνήτης της πόλης, στη νότια Ουκρανία.

«Υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, όλοι τους άμαχοι, οι διασώστες βρίσκονται εκεί», έγραψε στο Telegram ο Ολεξάντρ Σταρούκ.

Οι πρώτες εικόνες στα social media αποκαλύπτουν το χάος από την επίθεση. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ!

#Russian invaders shelled a civilian humanitarian convoy at the exit from #Zaporizhzhya . People were queuing to go to the temporarily occupied territory to pick up their relatives and deliver aid. pic.twitter.com/QQLHjD6B7o

At least 23 people were killed because of #Russia's rocket attack on a civilian humanitarian convoy on the outskirts of #Zaporizhzhia.



At least 28 people were wounded. All the victims are civilians. pic.twitter.com/O7nAIEHoRh