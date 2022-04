Ο Λιθουανός σκηνοθέτης Μάντας Κβενταραβίτσιους σκοτώθηκε στη Μαριούπολη, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται για 39η ημέρα. Ο 45χρονος ντοκιμαντερίστα ήταν γνωστός για το ντοκιμαντέρ του «Mariupolis», που έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου το 2016.

«Οι Ρώσοι εισβολείς σκότωσαν τον Λιθουανό σκηνοθέτη Μάντας Κβενταράβιτσους, δημιουργό του ντοκιμαντέρ ‘Mariupolis’, καθώς προσπαθούσε να φύγει από τη Μαριούπολη», ανέφερε μέσω Twitter το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας.

⚡️ Lithuanian filmmaker Mantas Kvedaravicius killed in Mariupol. Kvedaravicius, 45, was best known for his documentary “Mariupolis,” which premiered at the 2016 Berlin International Film Festival. 📸: International Film Critics’ Week pic.twitter.com/nmW4KFk4N7

Τον θάνατο του σκηνοθέτη Μάντας Κβενταραβίτσιους επιβεβαίωσε επίσης ο Ρώσος σκηνοθέτης Βιτάλι Μάνσκι, ιδρυτής του μοσχοβίτικου φεστιβάλ Artdocfest, όπου είχε προσκληθεί ο Μάντας Κβενταράβιτσους. «Σκοτώθηκε σήμερα στη Μαριούπολη, με την κάμερα στο χέρι, σ’ αυτόν τον ηλίθιο πόλεμο του κακού εναντίον του κόσμου όλου», ανέφερε ο Βιτάλι Μάνσκι μέσω Facebook.

Μέσω Twitter, το υπουργείο Εξωτερικών της Λιθουανίας εξέφρασε «σοκ» για την είδηση του θανάτου του δημιουργού. «Σκοτώθηκε στη Μαριούπολη, όπου κατέγραφε τις φρικαλεότητες του πολέμου της Ρωσίας. Το προηγούμενο φιλμ του, το ‘Mariupolis’ (2016), αφηγείτο την ιστορία μιας πολιορκημένης πόλης με ισχυρή θέληση για ζωή», πρόσθεσε η λιθουανική διπλωματία.

Shocked by the news that 🇱🇹 award-winning documentary filmmaker Mantas Kvedaravičius was killed in #Mariupol, where he was documenting #Russia's war atrocities. His previous film Mariupol (2016) told the story of a besieged city with a strong will to live. Big loss for 🇱🇹&the 🌍. pic.twitter.com/lKjUDcfZga