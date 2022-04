Την εκτίμηση ότι η Ρωσία αναγκάστηκε να προχωρήσει σε συγχώνευση διαφορετικών στρατιωτικών μονάδων που συμμετείχαν στις αποτυχημένες επιχειρήσεις προώθησης των ρωσικών δυνάμεων στα βορειοανατολικά της Ουκρανίας, κάνει η Βρετανία.

Στη σημερινή στρατιωτική ενημέρωση της Βρετανίας για την Ουκρανία, μέσω ανάρτησης στο Twitter, αναφέρει πως: “Τα προβλήματα συντονισμού των ρωσικών δυνάμεων σε τακτικό επίπεδο παραμένουν. Μία έλλειψη αποτελεσματικής μαχητικής ικανότητας στο επίπεδο συντονισμού μεταξύ των στρατιωτικών μονάδων, αλλά και η ανεπαρκής αεροπορική υποστήριξη έχουν καταστήσει τη Ρωσία μη ικανή να διαχειριστεί την ισχύ πυρός που διαθέτει, παρά τις βελτιώσεις σε τοπικό επίπεδο”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Η Ρωσία ελπίζει ότι θα επιλύσει τα προβλήματα που καθυστέρησαν προηγούμενα την εισβολή της στην Ουκρανία, μέσω της γεωγραφικής επικέντρωσης της μαχητικής ικανότητάς της, της συντόμευσης των γραμμών ανεφοδιασμού, αλλά και της απλοποίησης της διοίκησης και του ελέγχου των πολεμικών επιχειρήσεων,” όπως περιέγραψε η ίδια ανάρτηση.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 April 2022



Find out more about the UK government’s response: https://t.co/TU1DzgHpEu



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/mfMgJGMqAL