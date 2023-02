Τρεις… γλαφυρές λέξεις ξεστόμισε ο Μπόρις Τζόνσον για τον Βλαντιμίρ Πούτιν όταν έμαθε ότι η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία και ξέσπασε ο πόλεμος που σήμερα (24.2.2023) συμπληρώνει ένα χρόνο. «Αυτό το γαμ@@@@@ μ@@@@!», είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, οι συνεργάτες του Μπόρις Τζόνσον ξύπνησαν τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας μες στη νύχτα, περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) για να του ανακοινώσουν ότι ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία μετά από εντολή του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Μπόρις Τζόνσον έβριζε και φώναζε στους βοηθούς του: «Αυτό το γαμ@@@@@ μ@@@@!». Αυτό μεταδίδει η Washington Post για την πρώτη αντίδραση του Βρετανού πρωθυπουργού όταν έμαθε τα τραγικά νέα του πολέμου που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Είναι γνωστό ότι ο Μπόρις Τζόνσον είχε αναπτύξει φιλική σχέση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο επισκέφθηκε δύο φορές στο Κίεβο, σε ισάριθμα αιφνιδιαστικά ταξίδια που έκανε στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Άλλωστε, ήταν από τις πιο ισχυρές φωνές του ΝΑΤΟ που πίεζαν για περαιτέρω στήριξη στην Ουκρανία ενώ είχε εκφράσει επανειλημμένα τη στήριξη της Βρετανίας. Ένα χρόνο μετά, ο Μπόρις Τζόνσον μιλάει στην Washington Post για την κατάσταση πριν ένα χρόνο και αποκαλύπτει τα συναισθήματά του για τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Είχα αηδιάσει με τον Πούτιν. Είχα αηδιάσει με αυτό που έκανε. Με αηδίαζε η γλώσσα του, τα ψέματά του, η επιθετικότητά του. Πίστευα ότι όλο αυτό το πράγμα ήταν αποκρουστικό, αλαζονικό, σοβινιστικό, λάθος», δηλώνει ο Μπόρις Τζόνσον.

