Ένα σοκαριστικό βίντεο κάνει τις τελευταίες ώρες το γύρο των social media και αποκαλύπτει για ακόμη μια φορά τη φρίκη του πολέμου στην Ουκρανία. Είναι εικόνες από το Λουγκάνσκ και τάφους Ρώσων στρατιωτών, τον έναν δίπλα στον άλλο, σε μήκος χιλιομέτρων!

Το βίντεο από το πρακτορείο NEXTA δείχνει πως Ρώσοι στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο στην Ουκρανία, έχουν ταφεί πρόχειρα, στην άκρη ενός δρόμου στο Λουγκάνσκ.

Μαζί με τις φωτογραφίες των νεκρών στρατιωτών, υπάρχουν και σημαίες της Ρωσίας, του Λουγκάνσκ και του Ντόνετσκ.

The occupied #Luhansk. A mobik cemetery. Conveniently, right on the curb. #StandWithUkraine️ #StopPutinNOW pic.twitter.com/IeqXUrpvIW