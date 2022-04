Ραγδαίες οι εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία, με το πρακτορείο Ria Novosti να μεταδίδει πως η Μαριούπολη έχει πέσει πλέον σε… ρωσικά χέρια.

Το δίκτυο Ria Novosti επικαλείται δηλώσεις του επικεφαλής των δυνάμεων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, Ντένις Πουσίλιν, ο οποίος αναφέρει πως το μεγαλύτερο λιμάνι της Αζοφικής περιήλθε υπό την ηγεσία τους, μετά την εξουδετέρωση των ουκρανικών στρατευμάτων.

Πάντως, πρέπει να σημειωθεί πως άλλες πηγές -και μάλιστα από το ίδιο «στρατόπεδο» δηλαδή των Αρχών του Ντονέτσκ- αναφέρουν πως η Μαριούπολη δεν έχει «πέσει» ακόμη, ωστόσο συμπληρώνουν πως κάτι τέτοιο είναι θέμα ωρών να συμβεί.

Donetsk authorities spokesman: control of the port of #Mariupol has not taken place and is expected within hours #AkhbarAlYawm #أخبار_اليوم https://t.co/Nhoqska7qJ