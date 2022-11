Η Ουκρανία δηλώνει έτοιμη για διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, όχι όμως με τον Βλαντιμίρ Πούτιν αλλά με τον επόμενο ηγέτη της χώρα.

Ο επικεφαλής του γραφείου του προέδρου της Ουκρανίας, Μικαΐλο Ποντολιάκ, σχολίασε το δημοσίευμα της Washington Post που ανέφερε ότι η ΗΠΑ ενθαρρύνουν το Κίεβο σε ιδιωτικές συνομιλίες να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία και να λήξει ο πόλεμος.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι ΗΠΑ θα επιμείνουν μάλιστα σε αυτού τους είδους τις συνομιλίες, εάν ο ουκρανικός στρατός ανακτήσει τον έλεγχο της Χερσώνας και αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να διεξαχθεί διάλογος από θέση ισχύος.

Ο Ποντολιάκ σχολιάζοντας το δημοσίευμα έγραψε στο Twitter: «Σημαντικό: η Ουκρανία ποτέ δεν αρνήθηκε τις συνομιλίες. Η θέση μας είναι γνωστή και ανοιχτή. Πρώτον, αποχώρηση των στρατευμάτων από τα εδάφη μας, δεύτερον είναι όλα τα υπόλοιπα. Ο Πούτιν είναι έτοιμος γι’ αυτό; Φυσικά όχι. Αφού είναι έτσι τα πράγματα, τότε σύμφωνα με την δική μας εποικοδομητική εκτίμηση θα μιλήσουμε με τον επόμενο ηγέτη της Ρωσίας».

